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BB改名｜陳姓家長用2字為孩子改名超尷尬　網民揶揄：俾人笑足一世

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 56 分鐘前

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陳姓家長用2字為孩子改名超尷尬，網民揶揄「俾人笑足一世」。

【改名/BB改名/中文名】俗語有云「不怕生壞命，最怕改壞名」，幫BB改名是一大學問，近日有內地網民於小紅書發文並分享照片，指有陳姓家長用為孩子取了一個「特別」的名字，讓他不禁留言「怎麼忍心給孩子取這種名字」，又認為孩子在上學時必定會受盡嘲笑，帖文引起網民熱議。

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湊得輕鬆啲
鐵人爸爸｜子女4歲學三鐵磨煉不屈精神　教練爸爸鼓勵挑戰逆境：冠軍不重要

內地有網民於小紅書以「怎麼忍心給孩子取這種名字」為題發文，上載一張疑似在醫院拍攝的照片，相中可見一個屏幕，顯示了正等候接種的病人姓名，當中有一個名字為「陳賤妹」，樓主感嘆，「不敢想在上學期間要獲得多少嘲笑」。

帖文引來熱議，有網民表示「取這樣的名字，孩子大了，不叛逆的都要搞叛逆，六親不淡薄的都搞淡薄了」，又建議「女孩大了第一件事就是改名，最好遠嫁，遠離這一切」；其他網民亦紛紛留言「難道是覺得取個賤名好養活」、「這種估計是想生兒子的」、「對孩子充滿惡意，出生不被期待吧」

2024香港百大最受歡迎中英文名出爐

新手爸媽為BB改名是一大難題，有人隨喜好貪好聽，有人會夾時辰八字。近年相信大家都會認識幾位「嘉欣家俊」，這些名字確實一度高踞香港熱門中文名字排行榜，但來到2024年，「嘉欣家俊」已不再如往年受歡迎，究竟邊個名字是目前最當紅？

BB改名｜嘉欣已out凱琳子朗並列第5　2024香港百大最受歡迎中英文名出爐

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