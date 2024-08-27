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胰臟癌｜「長壽之國」日本 胰臟癌致死率奇高 　名醫揭1個飲食文化肇禍

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 22 分鐘前

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【日本／長壽國家／胰臟癌／腫瘤／癌症／死亡率／甜食文化／飲食文化】根據世界銀行集團統計資料，2023年世界預期人均壽命排名榜第1名是摩洛哥，第2名是澳門，第3名是日本，而香港就排第5名。有台灣醫生指出，縱使日本是其中一個以長壽聞名的國家，其胰臟癌死亡人數也是排名世界第三位；醫生發現，日本之所以有著如此高的胰臟癌患病人口，或與其1個飲食習慣有關。

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日本胰臟癌死亡人數排名高位

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在其Facebook專頁表示，近日到電視台進行錄影時談及到「甜食會增加胰臟癌患病風險」的話題，突然想到日本也是一個甜食文化非常知名的國家，但同時是世界數一數二的長壽國家。醫生對此感到好奇，上網搜尋後發現日本的胰臟癌死亡人數排名高位。

醫生引述日本醫療健康情報研究所資料指出，日本每年約有2.8萬人死於胰臟癌，僅次於肺癌、胃癌、大腸癌和肝癌，而2023年男性胰臟癌死因排全國癌症死因第4位、女性排第3位。醫生推測，日本之所以有如此高的胰臟癌患病及死亡人數，可能與其甜食文化有關。

醫生推測或與1個飲食文化有關

他指出，日本有不少知名甜食如和菓子、大福、麻糬等，這些都是高果糖的甜食，而胰臟的主要功能是製造胰島素及用以協助調節血糖，但當人體攝取過多糖分就會加重胰臟負擔，從而提升血糖數值；過往有研究發現，空腹血糖每上升10個單位數，胰臟癌發生率就增加14%，所以血糖越高的人就有越高的罹癌風險。

除胰臟癌外，高血糖狀態時會加速腸道慢性發炎、增加發炎因子，從而誘發大腸癌的發生，過往有動物實驗觀察到，餵食老鼠高糖分的粟米糖漿更會直接導致大腸腫瘤細胞增生。

醫生提醒大家，不論是攝取天然或人工的糖分，其對健康的危害都不容小覷，其實最重要的一點是限制甜食攝取量，每日糖分攝取量不應超過總熱量的5％；並建議大家可依照各類食物所含糖分的營養價值幫助選擇，依序遞減「蔬菜水果的糖、紅糖／黑糖、白砂糖／麥芽糖、冰糖、高果糖玉米糖漿、人工甜味劑」。

生活習慣亦暗藏致癌因素

此外，醫生亦留意到不少日本上班族都有著吸煙和酗酒的習慣；醫生直言，吸煙習慣是罹患胰臟癌的其中一個主要風險因素：

  • 吸煙（30%）：吸煙是導致胰臟癌的主要風險因素。
  • 遺傳（10%）：有家族遺傳史的人，罹患胰臟癌的風險會顯著增加。
  • 飲食（20%）：高糖、高油脂食物與胰臟癌有密切關聯。
  • 原因不明（36%）：壓力也可能是誘發胰臟癌的因素之一。

同場加映：

胰臟癌｜女子用168斷食法成功瘦身　出現2大症狀揭患胰臟癌7個月後病逝

胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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高糖食物增胰臟癌風險

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