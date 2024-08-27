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肺纖維化｜余慕蓮食標靶藥無效被禁出院只求走得舒服　肺纖維化6大病徵恐致死

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 57 分鐘前

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87歲余慕蓮患肺纖維化，標靶藥無效被禁出院只求走得舒服，肺纖維化6大病徵恐致死。

【余慕蓮／肺纖維化／咳嗽／遺囑／捐贈遺產／耳石症／間質性肺病】87歲藝人余慕蓮3年前因咳嗽不適，入院證實患有肺纖維化，情況一度危殆，於深切治療部（ICU）留醫，幸好最終平安沒事。近日，她透露自己病情出現起伏，並決定立下遺囑，捐贈自己的財產。

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病情起伏決定立遺囑、捐財產

昨日（26日）TVB節目《東張西望》報道余慕蓮近況，指她最近病情出現起伏，身體狀況大不如前，於是決定立下遺囑，把自己的財產捐贈出去。節目拍攝當天，好友米雪、安德尊陪同余慕蓮接受訪問。

安德尊透露，4年前余慕蓮大病住院多個月時，她已經提出要捐財產；米雪則認為，余慕蓮捐贈財產是好事，應該公開讓大眾知道，讓別人仿效她的做法。

米雪還為余慕蓮化妝、Set頭，為大日子做準備。因被米雪要求合照，余慕蓮更抱怨自己老去的容貌，「巢晒皮，影乜鬼，而家個衰樣我唔想俾人睇呀嘛！」不過米雪不斷在旁邊讚賞余慕蓮，稱：「係人都會老㗎啦」，最後成功哄到余慕蓮與她合照。

之後，米雪、安德尊又陪她去將財產捐贈予工業傷亡權益會，把自己住的樓宇捐贈到東華三院。當余慕蓮接過東華三院的感謝狀時臉帶微笑，一圓自己的心願相當開心：「安樂晒！」

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曾因患肺纖維化一度危殆

據悉，余慕蓮在2020年患耳石症，後來因咳嗽不適，入院證實患有肺纖維化，驗出患罕有病症血液炎，一度於伊利沙伯醫院深切治療部（ICU）留醫，幸好最終跨過鬼門關。

但她指，早前身體狀況再轉差，接受節目採訪時亦一度出現咳嗽。她透露近月覆診，醫生當場勒令她立即入院醫治，她即留院大約一星期，「去到醫院又試過嘔，嘔到咩咁……咁我就知我唔掂喇！」

余慕蓮表示，當時服食標靶藥已無效，醫生建議轉為服食特效藥，但藥費不輕，每月需花費1萬7千元。

最近精神咗，因為食咗啲特效藥，醫生寫紙嘅，但好貴，一個月萬幾蚊。幾年前我入過醫院㗎嘛，我瞓咗喺度食唔到嘢，喺QE（伊利沙伯醫院）瞓咗半年，咁宜家可能……復發掛。

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看淡生死不求風光大葬

對於生死，余慕蓮早已淡然，她指：「每個人都要死嘅，我宜家希望死得舒服啲，唔好臥床太耐或者皮膚爛晒就得了，最緊要係安詳地瞓著，瞓著離開人世。」而對於自己人生，她亦表示，「無憾喇！」

因為病情起伏，余慕蓮早已立下遺囑，對於身後事她亦表示一切從簡，無需風光大葬，

我冇仔女，都冇後人拜，喪禮不用風光大葬，撒灰到花園，就可以了。

雖然在戲劇中，余慕蓮從來只是配角，但卻成為了讓大家都感到親切的街坊，她在節目中亦表示希望觀眾記得她，

希望你哋記得我，我搞笑嘅……靚女唔輪到我，我會帶俾觀眾歡樂。

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更多相關報道：肺纖維化︱30歲男不吸煙每日游水體檢突揭肺纖維化　醫生揭1日常習慣惹禍【附肺癌4大常見成因】

肺纖維化恐危及性命

根據本港罕見疾病聯盟資料，間質性肺病（Interstitial Lung Disease，ILD）是一類鮮為人知的疾病，因其影響到肺氣泡周邊的組織和空間（肺間質）而得名，好發於年長者、肺功能較差者，男士發生率較女士高。

間質性肺病可能會造成疤痕組織累積於肺部內，形成疤痕組織的過程則稱為肺纖維化，會影響負責向全身各部位供氧的肺氣泡和血管。多種間質性肺病均可發展成惡化性間質性肺病，當中包括特發性肺纖維化、硬皮症併發間質性肺病等。

在惡化性間質性肺病中，肺纖維化情況會持續惡化，肺部進行氣體交換的組織會持續發炎、形成疤痕和增厚並纖維化，導致呼吸病徵惡化和肺功能下降，病人出現呼吸困難，最終導致呼吸衰竭，危及性命。

肺纖維化6大病徵

目前已證實世上有200種以上不同類型的間質性肺病，而肺纖維化正是其中重要病因。這些間質性肺病可能由某些藥物、職業或環境接觸、自身免疫病症等引起，而在許多時候其病因更是無從稽考。而每類病人的病徵都會有所不同，而主要的病徵包括：

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間質性肺病患者的肺纖維化，有可能需要歷經多年才被確診，而且需要進行不同測試排除其他疾病。即使已經確診，也務必記住，肺纖維化的過程和進展都因人而異。當出現病徵時必須盡快求醫，若不接受適當的治療，可能會出現其他危及性命的併發症，包括高血壓、心臟衰竭或呼吸衰竭。

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