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靚媽精明眼｜KFC聯乘《進擊的巨人》推5大優惠　$50六件雞/買一送一/送$10優惠券

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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KFC聯乘《進擊的巨人》推5大優惠。（相關機構提供）

【KFC/進擊的巨人/KFC 優惠】KFC繼上月與《死侍與狼人》合作後，今次聯乘日本人氣漫畫《進擊的巨人 The Final Season》，由即日起，以「肯脆口 唞唞再進擊！」為主題，推出6款「唞唞『雞』動裝置」限量周邊，同時還有連續兩周的「肯！抵 DEAL」優惠，包括$50六件雞、芝心火腿脆捲買一送一、$109超值三人餐。 KFC 銅鑼灣旗艦店更化身為《進擊的巨人》主題店，讓各位巨人迷盡情打卡留念！

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KFC聯乘《進擊的巨人》推出6份限量周邊 

KFC與日本人氣漫畫《進擊的巨人 The Final Season》攜手合作，由即日起至9月4日，一連兩星期，只要在KFC消費滿$100，即可獲得一張《進擊的巨人 The Final Season》限量版明信片，當中包括兵長、艾倫、米卡莎版本。活動期間，KFC的食物包裝也別具特色，通通印上《進擊的巨人 The Final Season》的人物角色。

由即日起至9月18日期間，凡於KFC惠顧滿$49或以上即可加購限量周邊，「『肯!唞唞』社畜系列盲抽企牌」、「隨地唞唞巨人眼罩」及「調查兵團頸枕『唞』篷」、「調查兵團立體『雞』動風扇」、「『肯！涼爽』巨人速乾巾」以及「無限減壓啪啪紙機」六款限量周邊商品。數量有限，售完即止。

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一連兩周「肯！抵DEAL」優惠 

在9月5日至18日期間，KFC一連兩周推出「肯！抵DEAL」優惠，第一周的優惠包括「芝心火腿脆卷」買一送一，以及「$50六件雞」優惠；第二周則有「$109三人套餐」、「$25家鄉雞腿包配汽水（中）」及「$25 巴辣雞腿包配汽水(中)」。

芝心火腿脆捲買一送一優惠限量5萬份，$50六件雞、超值三人餐及雞腿包配汽水（中）優惠各限量十萬份，優惠餐品數量有限，售完即止。

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玩遊戲送$10優惠券

除了限量周邊和優惠外，KFC也推出「巨人肯識歎」壓力測試小遊戲。回答簡單的問題，便可以與《進擊的巨人 The Final Season》的相應角色進行配對。完成測試後，大家可以了解自己可繼承的「巨人之力」外，還可以獲得專屬的「$10 一件雞」超值優惠券。

KFC也推出「巨人肯識歎」壓力測試小遊戲，完成遊戲可獲「$10 一件雞」超值優惠券。（相關機構提供）

銅鑼灣旗艦店化身《進擊的巨人》主題店 設多個打卡位

位於銅鑼灣的KFC旗艦店也會化身為《進擊的巨人The Final Season》主題店，店內外都將採用動畫人氣角色的圖案佈置，設有多個打卡位，其中2樓有2個大型打卡位，還原動畫中的經典場面，讓大家與巨人近距離打卡。

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KFC X《進擊的巨人》優惠詳情
日期：即日起至9月18日
地點：於全線香港分店供應（亞洲國際博覽館分店除外）

《進擊的巨人》主題店 
地點：銅鑼灣軒尼詩道479-481號及波斯富街29號東南大廈地 下至二樓A1號舖
時間：8:00-24:00

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