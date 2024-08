靚媽精明眼｜KFC聯乘《進擊的巨人》推5大優惠　$50六件雞/買一送一/送$10優惠券

▲ KFC聯乘《進擊的巨人》推5大優惠。(相關機構提供)

【KFC/進擊的巨人/KFC 優惠】KFC繼上月與《死侍與狼人》合作後,今次聯乘日本人氣漫畫《進擊的巨人 The Final Season》,由即日起,以「肯脆口 唞唞再進擊!」為主題,推出6款「唞唞『雞』動裝置」限量周邊,同時還有連續兩周的「肯!抵 DEAL」優惠,包括$50六件雞、芝心火腿脆捲買一送一、$109超值三人餐。 KFC 銅鑼灣旗艦店更化身為《進擊的巨人》主題店,讓各位巨人迷盡情打卡留念!

KFC聯乘《進擊的巨人》推出6份限量周邊

KFC與日本人氣漫畫《進擊的巨人 The Final Season》攜手合作,由即日起至9月4日,一連兩星期,只要在KFC消費滿$100,即可獲得一張《進擊的巨人 The Final Season》限量版明信片,當中包括兵長、艾倫、米卡莎版本。活動期間,KFC的食物包裝也別具特色,通通印上《進擊的巨人 The Final Season》的人物角色。

由即日起至9月18日期間,凡於KFC惠顧滿$49或以上即可加購限量周邊,「『肯!唞唞』社畜系列盲抽企牌」、「隨地唞唞巨人眼罩」及「調查兵團頸枕『唞』篷」、「調查兵團立體『雞』動風扇」、「『肯!涼爽』巨人速乾巾」以及「無限減壓啪啪紙機」六款限量周邊商品。數量有限,售完即止。

一連兩周「肯!抵DEAL」優惠

在9月5日至18日期間,KFC一連兩周推出「肯!抵DEAL」優惠,第一周的優惠包括「芝心火腿脆卷」買一送一,以及「$50六件雞」優惠;第二周則有「$109三人套餐」、「$25家鄉雞腿包配汽水(中)」及「$25 巴辣雞腿包配汽水(中)」。

芝心火腿脆捲買一送一優惠限量5萬份,$50六件雞、超值三人餐及雞腿包配汽水(中)優惠各限量十萬份,優惠餐品數量有限,售完即止。

玩遊戲送$10優惠券

除了限量周邊和優惠外,KFC也推出「巨人肯識歎」壓力測試小遊戲。回答簡單的問題,便可以與《進擊的巨人 The Final Season》的相應角色進行配對。完成測試後,大家可以了解自己可繼承的「巨人之力」外,還可以獲得專屬的「$10 一件雞」超值優惠券。

▲ KFC也推出「巨人肯識歎」壓力測試小遊戲,完成遊戲可獲「$10 一件雞」超值優惠券。(相關機構提供)

銅鑼灣旗艦店化身《進擊的巨人》主題店 設多個打卡位

位於銅鑼灣的KFC旗艦店也會化身為《進擊的巨人The Final Season》主題店,店內外都將採用動畫人氣角色的圖案佈置,設有多個打卡位,其中2樓有2個大型打卡位,還原動畫中的經典場面,讓大家與巨人近距離打卡。

KFC X《進擊的巨人》優惠詳情

日期:即日起至9月18日

地點:於全線香港分店供應(亞洲國際博覽館分店除外)

《進擊的巨人》主題店

地點:銅鑼灣軒尼詩道479-481號及波斯富街29號東南大廈地 下至二樓A1號舖

時間:8:00-24:00

