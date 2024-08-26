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《法證先鋒VI》上周收視升1.4點奪亞軍　《東張西望》157萬觀眾收看稱冠

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

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《法證先鋒VI︰倖存者的救贖》

翡翠台上周（19日至25日）收視出爐，周一至五各節目收視全面報升。

根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》跨平台直播收視最高24.1點（157萬觀眾），升1.2點，續踞收視榜首位置；黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼等主演一線劇集《法證先鋒VI︰倖存者的救贖》最高收視 22.9點（149萬觀眾），升1.4點，居收視榜次席。

《東張西望》

《射鵰英雄傳之鐵血丹心》成績一般

至於外購劇《射鵰英雄傳之鐵血丹心》成績一般，最高收視18.9點（123萬觀眾），但已較上周升1.9點；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.6點（140萬觀眾），升1.6點；洪永城、區永權主持資訊節目《瞬間直擊半小時》最高收視14.9點（97萬觀眾），升1.4點。

周六晚王祖藍主持美食節目《一條麻甩在東莞》最高收視15.8點（103萬觀眾）；接住播出古天樂、梁家輝主演電影《金錢帝國︰追虎擒龍》最高收視16.3點（106萬觀眾），周日晚播出《一班好聲音「十」力無限演唱會》最高收視15.9點（103萬觀眾）。

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