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醫療機械人｜中大聯同海外團隊創遙控磁性胃鏡　料兩年內人體試驗

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 28 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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(曾耀輝攝)

中文大學醫學院聯同瑞士蘇黎世聯邦理工學院，今年5月成功於豬隻進行全球首宗遠程內鏡手術。手術由瑞士團隊透過手掣遙控特別研製磁性內窺鏡，橫跨9,300公里遙控本港胃鏡進行檢查，成功進行屈曲等細微動作，料一至兩年內人體試驗。

中大醫學院院長趙偉仁表示，新平台操控並不困難，預計未來可進行遙距活檢、抽取組織化驗，以至更複雜的內鏡手術；更預計當配合人工智能，內鏡更有望「自動駕駛」作診斷，減輕人手負擔。

中大夥瑞士學府 遙距檢查豬隻

一個貌似PlayStation的手掣，即可橫跨本港及蘇黎世，雙向進行胃鏡檢查。背後是中大與蘇黎世聯邦理工學院兩個團隊2021年起至今研發心血之作。有別於傳統做法，團隊採用磁性設計的內窺鏡，當鏡身伸入病人身體後，可透過微小節點進行調整角度等細微動作，亦可進行高難度之「後屈」，效果與普通胃鏡無異。

當加入有綫網絡連結，即使跨地域亦可進行上述操作，於醫生監察下，由遠端的操作員進行檢查及手術。遙距手術技術正常操作的延誤僅為0.2秒，肉眼不會觀察到，而手術可以接受半秒以上延誤；即使有緊急情況，亦可臨時轉為傳統駐院手術。

內鏡幼度僅一半 減病人不適

中大醫學院院長趙偉仁指，今次創新平台有很多可能性，可適用於各種腸胃道檢查，以至血管手術等，預料未來一至兩年可以進行人體試驗。他指，磁力技術特製的內鏡幼度為普通內鏡一半，可以減少病人不適，「一個普通控制joystick的技術人員亦可做到」；當進一步發展配合人工智能，有望實現內鏡「自動駕駛」，無需醫生手握控制儀進行診斷。

中大外科助理教授陳詩瓏透露，雖然較多醫生懂得做腸胃鏡，但不多醫生懂小腸鏡及膽管鏡，透過遙距手術則可由其他地區醫生執掌。另外，目前微創新術發展日新月異。於新平台上照內鏡，除了診斷亦可應用於止血、活檢以及摘取組織等，亦可讓專家為當地醫生遙距進行培訓。

遙距手術其中一個功能是彌補偏遠地區醫療上設備的不足，手術網絡要求並不高，即使是3G網絡亦有機會能滿足要求。至於當地只需要一至兩名專業人員，協助將胃鏡放於病人身上。全球首個遙距手術於2001年發生，陳詩瓏表示，時至今日才有突破是因為科學界需探討解決網絡、安全性，以及醫護人員責任等問題，另外機械人需精細控制軟管進行手術亦不容易。

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