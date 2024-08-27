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醫療事故｜疑全身麻醉期間插錯喉　17歲仔剝智慧齒慘喪命　醫生2大致命失誤曝光

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【剝牙／智慧齒／全身麻醉／醫療事故／插喉／心臟驟停】極離譜！日本一名17歲男高中生早前到牙科診所剝智慧齒，未料在進行全身麻醉時，醫生疑將氧氣喉誤插入食道，導致其手術期間陷低血氧狀態，最終心臟驟停，昏迷1個月後不幸身亡。警方指醫生疑於手術期間犯下2大致命失誤導致病人死亡，事件可能屬職業過失致死。院方於事發2日後承認疏失並謝罪，但之後卻未有具體說明原因，男高中生父親傷心表示：「只是拔個牙便喪命，這種事誰想得到……」盼診所可調查事故原因並出面說明清楚。

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綜合日媒及《NHK》報道，就讀於日本特別支援學校的17歲男高中生富川勇大，去年7月13日前往大阪府堺市一間牙科診所「堺市重度障害者歯科診療所」，接受全身麻醉剝智慧齒時，疑因手術人員誤將插管插入食道，導致氧氣未能正確送達肺部，陷入了低血氧狀態，送往醫院搶救仍無法恢復意識，並一個月後因大腦缺氧不幸身亡。

搶救時間延誤40分鐘

家屬透露指，富川勇大被送往其他醫院2日後，牙科診所曾出面承認疏失並謝罪，惟之後卻未再有具體說明原因等。

根據診所向死者家屬提交的報告及警方調查指，由於麻醉後人體無法自主呼吸，因此牙醫需要將氧氣管從鼻內插入。事發時富川勇大鼻腔理應插著的氧氣喉，以確保氧氣可輸送到肺部，但對方血液中的氧氣飽和度卻由正常96%以上，卻降到20％左右。

當時儀器曾響起提示指病人呼吸異常，但負責牙醫及主任皆未有確認氧氣喉是否正常便對其進行急救措施，亦未有及時呼叫救護車，導致搶救時間延誤了約40幾分鐘。

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相關內容：剝牙悲劇｜31歲女子剝智慧齒感染惡菌 病情蔓延頸肺暴瘦至27kg身亡

報道更透露指，富川勇大拔牙手術當日，其母於同樣於診所內等候，未料卻見救護車突然抵達，之後便見兒子臉色發青、被送往醫院。

而富川勇大被送往其他醫院後，院內醫護人員曾發現他的腹部腫脹，並且為他重新插入軟管。警方日前以「未採取適當措施」及「涉嫌職業過失致人死亡」等罪名，將兩名醫生移交檢察官，經營涉事診所的堺市牙科協會就相關事件發言指，他們近日才剛剛得悉文件被移交給檢察官，因此目前無法發表評論，案件目前仍在調查中。

家屬盼加強應對措施訓練：不要讓兒子白白犧牲

其父接受媒體訪問時指，兒子是一名開朗、善良的孩子，坦言自己永遠無法忘記事發當日早上，他出門時的笑容，嘆指從未想到只是去做一個拔牙手術，兒子便就此喪命。盼望相關機構可以加強相關應對措施訓練等，以防止同樣事情再次發生，不要讓兒子的死白白犧牲。

同場加映：3步預防細菌感染

前香港牙醫學會會長廖偉明接受訪問時曾表示，剝智慧齒手術前、中、後期做好感染控制，預防出現細菌感染：

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同場加映：選擇牙科服務4大貼士

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