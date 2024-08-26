  • 30°C
香港時間 : 2024826日 (一) 21:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鍾柔美（Yumi）將升讀HKUSpace（香港大專專業進修學院）！

「聲夢小花」 鍾柔美（Yumi）為應屆DSE考生，因此她的升學去向一直受關注，而Yumi在本月初出席活動時曾表示尚未揀定大學，直言為升學一事感煩惱。

之後，Yumi坦白透露自己的DSE成績未如理想，日前她出席活動時就表示將升讀HKUSpace（香港大專專業進修學院），但未有公開修讀學科。

特勤女團丨邵美琪透露回巢拍劇原因　鍾柔美拍攝壓力大向兩大前輩偷師

點擊圖片放大
+23
+22

聲夢小花｜網民感Yumi決定奇怪

Yumi接受傳媒訪問時解釋表示，有收到大學錄取通知，但希望透過修讀HKUSpace，因為可以有多些時間了解自己，可是不少網民對於Yumi此決定感不解。

有網民在社交平台表示，Yumi本身收到大學取錄但最後選擇HKU Space，估計想用1﹑2年時間探索自己未來方向。

最新影片推介：梁靖琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

另有網民猜測「可能係唔想讀嘅科 索性唔讀 揀自己鍾意」，也有網民指「依家 Asso 後門都幾易入返八大，甚至入 HKU 都唔算太難，分分鐘升返 Yr 3，連時間都無浪費到」。

不過也有網民苦口婆心提醒，雖然由HKU Space也可以有機會接軌入八大，但也要勤力才可以。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

聲夢小花｜鍾柔美熱愛跳唱堅守自家「招牌」　Yumi自揭成年後要做呢一件事
20:29 2024/07/15
聲夢小花｜鍾柔美熱愛跳唱堅守自家「招牌」　Yumi自揭成年後要做呢一件事
聲夢小花｜鍾柔美坦言對DSE成績感失望　Yumi曾表明心儀城大港大商科【多圖】
12:15 2024/07/22
聲夢小花｜鍾柔美坦言對DSE成績感失望　Yumi曾表明心儀城大港大商科【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美遺傅菲律賓籍媽媽高顏值　Yumi想讀商科同屋企有關？【多圖】
11:54 2024/08/06
聲夢小花｜鍾柔美遺傅菲律賓籍媽媽高顏值　Yumi想讀商科同屋企有關？【多圖】
聲夢小花丨鍾柔美台灣放天燈被發現錯字百出　Yumi曾坦言對DSE成績感失望
19:04 2024/08/08
聲夢小花丨鍾柔美台灣放天燈被發現錯字百出　Yumi曾坦言對DSE成績感失望
特勤女團丨邵美琪透露回巢拍劇原因　鍾柔美拍攝壓力大向兩大前輩偷師
19:04 2024/08/20
特勤女團丨邵美琪透露回巢拍劇原因　鍾柔美拍攝壓力大向兩大前輩偷師

你可能感興趣

聲夢小花｜鍾柔美熱愛跳唱堅守自家「招牌」　Yumi自揭成年後要做呢一件事
20:29 2024/07/15
聲夢小花｜鍾柔美熱愛跳唱堅守自家「招牌」　Yumi自揭成年後要做呢一件事
聲夢小花｜鍾柔美坦言對DSE成績感失望　Yumi曾表明心儀城大港大商科【多圖】
12:15 2024/07/22
聲夢小花｜鍾柔美坦言對DSE成績感失望　Yumi曾表明心儀城大港大商科【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美遺傅菲律賓籍媽媽高顏值　Yumi想讀商科同屋企有關？【多圖】
11:54 2024/08/06
聲夢小花｜鍾柔美遺傅菲律賓籍媽媽高顏值　Yumi想讀商科同屋企有關？【多圖】
鍾柔美 娛樂人物職業 演員 歌手 聲夢傳奇 DSE After Class TVB 副學士 網絡熱話

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月26日 時間16:05）
網絡熱話｜九巴疑車廂太熱目擊者稱有「妹妹」中暑暈倒　車長被鬧拒開大冷氣真相神反轉
網絡熱話｜九巴疑車廂太熱目擊者稱有「妹妹」中暑暈倒　車長被鬧拒開大冷氣真相神反轉
升學路向︱鍾柔美DSE失手拒大學Offer 轉讀副學士冀用1年時間尋路向
升學路向︱鍾柔美DSE失手拒大學Offer 轉讀副學士冀用1年時間尋路向
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
中年好聲音丨龍婷避談婚姻狀況　首現身開腔回應與丘亞葵關係
中年好聲音丨龍婷避談婚姻狀況　首現身開腔回應與丘亞葵關係