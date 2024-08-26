聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】

▲ 鍾柔美（Yumi）將升讀HKUSpace（香港大專專業進修學院）！

「聲夢小花」 鍾柔美（Yumi）為應屆DSE考生，因此她的升學去向一直受關注，而Yumi在本月初出席活動時曾表示尚未揀定大學，直言為升學一事感煩惱。

之後，Yumi坦白透露自己的DSE成績未如理想，日前她出席活動時就表示將升讀HKUSpace（香港大專專業進修學院），但未有公開修讀學科。

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聲夢小花｜網民感Yumi決定奇怪

Yumi接受傳媒訪問時解釋表示，有收到大學錄取通知，但希望透過修讀HKUSpace，因為可以有多些時間了解自己，可是不少網民對於Yumi此決定感不解。

有網民在社交平台表示，Yumi本身收到大學取錄但最後選擇HKU Space，估計想用1﹑2年時間探索自己未來方向。

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另有網民猜測「可能係唔想讀嘅科 索性唔讀 揀自己鍾意」，也有網民指「依家 Asso 後門都幾易入返八大，甚至入 HKU 都唔算太難，分分鐘升返 Yr 3，連時間都無浪費到」。

不過也有網民苦口婆心提醒，雖然由HKU Space也可以有機會接軌入八大，但也要勤力才可以。

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