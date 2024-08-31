直播預告｜林作裕美大談兩性關係與另一半相處必學攻略 9月3日(二)下午2點 HKET APP娛樂台開LIVE同你傾!
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發布時間： 1 小時前
TOPick柴犬出擊: 9月特輯
TOPick9月將會邀請不同名人明星，同大家開LIVE傾傾計! 首集就邀請到 \林作、裕美/大談兩性關係! 兩位將會講講與另一半相處必學之道，亦會分享無性生活及不婚不育原因! 記得9月3日(二)下午2點 準時TOPick娛樂台 開HKET APP 睇LIVE啦!
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|頻道
|時段
|主題
|嘉賓
|收看:TOPick娛樂台
日期：9月3日(二)
時間：下午2點
林作裕美大談兩性關係
|林作、裕美
|收看:TOPick娛樂台
日期：9月11日(三)
時間：下午3點半至5點
|邱芷微與未婚夫陳志忠分享10年愛情長跑故事
|邱芷微
|收看:TOPick娛樂台
日期：9月17日(二)
時間：下午6點至7點
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|瑜伽女神 杜穎珊
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