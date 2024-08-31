直播預告｜林作裕美大談兩性關係與另一半相處必學攻略　9月3日(二)下午2點 HKET APP娛樂台開LIVE同你傾!

TOPick柴犬出擊: 9月特輯

TOPick9月將會邀請不同名人明星，同大家開LIVE傾傾計! 首集就邀請到 \林作、裕美/大談兩性關係! 兩位將會講講與另一半相處必學之道，亦會分享無性生活及不婚不育原因! 記得9月3日(二)下午2點 準時TOPick娛樂台 開HKET APP 睇LIVE啦!

大家記得留意收睇啦!錯過直播都唔怕，隨時可於娛樂台重溫完整節目！

頻道 時段 主題 嘉賓 收看:TOPick娛樂台 日期：9月3日(二) 時間：下午2點 林作裕美大談兩性關係

與另一半相處必學攻略 大爆冇性生活

分享不婚不育原因 林作、裕美 收看:TOPick娛樂台 日期：9月11日(三) 時間：下午3點半至5點 邱芷微與未婚夫陳志忠分享10年愛情長跑故事 大談抗癌經歷

情侶相處之道

求婚經過 邱芷微 收看:TOPick娛樂台 日期：9月17日(二) 時間：下午6點至7點 瑜伽女神杜穎珊 教授yoga動作瘦身 高效腹肌訓練法

打造蜜桃臀

跟麒麟臂說byebye 瑜伽女神 杜穎珊

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