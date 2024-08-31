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直播預告｜林作裕美大談兩性關係與另一半相處必學攻略　9月3日(二)下午2點 HKET APP娛樂台開LIVE同你傾!

娛樂

發布時間： 1 小時前

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TOPick柴犬出擊: 9月特輯

TOPick9月將會邀請不同名人明星，同大家開LIVE傾傾計! 首集就邀請到 \林作、裕美/大談兩性關係! 兩位將會講講與另一半相處必學之道，亦會分享無性生活及不婚不育原因! 記得9月3日(二)下午2點 準時TOPick娛樂台 開HKET APP 睇LIVE啦!

大家記得留意收睇啦!錯過直播都唔怕，隨時可於娛樂台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
收看:TOPick娛樂台

日期：9月3日(二)

時間：下午2點

林作裕美大談兩性關係
與另一半相處必學攻略

  • 大爆冇性生活
  • 分享不婚不育原因
林作、裕美
收看:TOPick娛樂台

日期：9月11日(三)

時間：下午3點半至5點

邱芷微與未婚夫陳志忠分享10年愛情長跑故事
  • 大談抗癌經歷
  • 情侶相處之道
  • 求婚經過
邱芷微
收看:TOPick娛樂台

日期：9月17日(二)

時間：下午6點至7點

瑜伽女神杜穎珊 教授yoga動作瘦身

  • 高效腹肌訓練法
  • 打造蜜桃臀
  • 跟麒麟臂說byebye
瑜伽女神 杜穎珊

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