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直播預告｜邱芷微與未婚夫陳志忠分享10年愛情長跑故事　9月11日(三)下午3點半至5點 HKET APP娛樂台開LIVE同你傾!

娛樂

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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TOPick柴犬出擊: 9月特輯

TOPick9月將會邀請不同名人明星，同大家開LIVE傾傾計! 第二集邀請到 「賈名媛」邱芷微及其未婚夫陳志忠! 兩位將會講講與另一半相處之道，亦會分享求婚經過及抗癌經歷! 記得9月11日(三)下午3點半，準時TOPick娛樂台 開HKET APP 睇LIVE啦!

大家記得留意收睇啦!錯過直播都唔怕，隨時可於娛樂台重溫完整節目！

頻道時段主題嘉賓
收看:TOPick娛樂台

日期：9月3日(二)

時間：下午2點

林作裕美大談兩性關係
與另一半相處必學攻略

  • 大爆冇性生活
  • 分享不婚不育原因
林作、裕美
收看:TOPick娛樂台

日期：9月11日(三)

時間：下午3點半至5點

邱芷微與未婚夫陳志忠分享10年愛情長跑故事
  • 大談抗癌經歷
  • 情侶相處之道
  • 求婚經過
邱芷微
收看:TOPick娛樂台

日期：9月17日(二)

時間：下午6點至7點

瑜伽女神杜穎珊 教授yoga動作瘦身

  • 高效腹肌訓練法
  • 打造蜜桃臀
  • 跟麒麟臂說byebye
瑜伽女神 杜穎珊

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