傳說の黃金時代丨女團ALL IN高溫下街頭拍攝MV　為隊友慶生壽生女Sammie感動落淚

▲ Abe、Kayaku、Sammie、Iris。（左起）

澳門四人女子組合ALL IN的4位成員蘇俏慧（Kayaku）、梁心瀘（Sammie）、盧詠芯（Iris）及區慧珊（Abe），繼首支派台作品《非正統私立學園》後，推出第二首跳唱團歌《傳說の黃金時代》，並繼續由監製Edward Chan主理。

早前，ALL IN在中環街頭拍攝《傳說の黃金時代》MV，在高溫34度下邊唱邊跳，但依然面不改容，專業程度可嘉，而拍攝當日正值Sammie牛一，幾位隊友為她炮製驚喜，場面也十分窩心。

▲ ALL IN在中環街頭拍攝《傳說の黃金時代》MV。

一個新突破

《傳說の黃金時代》由Y. Siu及Henry Tsoy作曲、林寶填詞，Kayaku分享歌詞內容道：「在構思歌詞內容時，林寶忽然想起近期的Y2K熱潮，雖然有種回復舊時代的感覺，但時下年輕人一樣熱烈追捧。從這個熱潮出發，再引伸到《傳說の黃金時代》想帶出的訊息：如果事物本身是高質的，大家即使未曾遇見過、經歷過，都會慢慢找得到，絕非想像中的遙遠與艱難。」

Edward Chan今次再為ALL IN監製新歌，亦為她們帶來新挑戰，就是製作歌曲初期，已建議眾成員邊錄音邊進行排舞，而灌錄歌曲時，也讓各成員作出新嘗試。

Iris道：「今次錄音對我哋嚟講係一個新突破，因為Edward Chan希望我哋用真聲唱，叫我哋喺錄音室盡情嘗試兼且大叫出嚟，希望從中帶出熱血感覺。記得Sammie喺錄音室行出嚟嗰陣，就話成個過程有種赤裸裸嘅感覺，而且亦大膽改變咗唱腔；Kayaku本身把聲屬於重低音好有辨析度，但今次要演繹高音部分，對佢嚟講亦係一大突破。我自己初時聽demo覺得節奏好快、好強，要唱出熱血感覺都有啲擔心，但喺Edward和其他隊友嘅鼓勵下，都達到要求，而且都surprise到自己；而Abe本身聲線鮮明，今次佢要挑戰高音和轉音位，但都表現得非常好。」

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中環街頭取景

為配合歌詞內容，今次《傳說の黃金時代》MV講述ALL IN成員各自擁有藏寶圖的一部分，然後合拼起來就找到寶藏地點，再用寶藏去創造自己的世界，當中有一本空白的書，代表ALL IN無畏無懼的內心世界，裡面不加計算，以最單純的心，憑藉喜好創造自己，追逐夢想。

MV特別在中環街頭取景，以營造故事的真實性，不過拍攝當日氣溫高達34度，又濕又焗的天氣，實在十分嚇人，不過ALL IN都早有準備。

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Abe道：「我哋當日仲要著住長衫長褲跳舞，好在我哋都準備咗冰涼噴霧、小風扇等等去消暑，不過等埋位嘅時候我哋都選擇唔係點郁，因為都怕愈郁愈熱啊！」

拍攝當日，剛好是Sammie生日，所以幾位隊友都與團隊為Sammie製作了小驚喜！Sammie回憶道：「嗰晚Kayaku突然好嚴肅話有嘢同我講，點知我一行埋去佢嗰度，就全場突然熄晒燈，然後有個工作人員拎住個蛋糕入咗嚟，我嗰時仲諗，邊個咁幸福，可以有咁浪漫嘅氣氛慶祝生日，然後見到生日牌上面寫住我個名，我即刻感動到爆喊，平時我冇咁眼淺㗎！」有這麼愛錫自己的隊友，Sammie當然流下感動眼淚啦！

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