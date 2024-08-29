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飲食攻略｜古代御用減肥茶消脂/降血壓/防血栓　一種食材助回春改善皺紋50%

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 37 分鐘前

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【酸梅湯／古代／減肥茶／減肥／消脂／降膽固醇】古代人原來都會減肥！有中醫師分享，古代天然減肥茶原來是大家打邊爐後最愛的飲料——酸梅湯，皆因酸梅湯不但能夠消除大餐後的飽膩感，對於心血管健康非常有效，裡面有3種食材各有功效，其中一種食材泡茶，更可以讓皮膚逆齡回春達50%！

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Sick問識答｜O型腿或是患「罕見病XLH」？醫生拆解9大症狀+遺傳風險

台灣中醫師胡乃文在其YouTube頻道「胡乃文開講」分享古時減肥秘方，指乾隆皇帝時期喜歡喝酸梅湯減肥，需要5種材料就能夠在家中煮出健康消脂的酸梅湯，包括山楂、烏梅、洛神花，再加上甘草和冰糖。而酸梅湯之所以能夠有效消脂，主要是山楂、烏梅和洛神花的功用。酸梅湯能夠降血壓、降血脂、消脂肪，是古代的減肥茶首選。

山楂功效：

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胡乃文提醒，雖然山楂對於分解脂肪，降低膽固醇、血脂很有效，但切記不要空腹食用，因為過酸的食物會刺激胃分泌和胃黏膜。

烏梅功效：

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洛神花功效：

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洛神花泡茶能夠讓皮膚恢復年輕，補充水分，但低血壓人士要留意不要喝太多，否則會導致血壓過低。

酸梅湯材料分量：

  • 烏梅125g
  • 洛神花3朵
  • 山楂65g
  • 甘草10g
  • 冰糖200g

煮法：

1. 食材洗乾淨放進電鍋內鍋

2. 內鍋放1.8升水

3. 外鍋加2米杯水

4. 按下開關

5. 電鍋跳起燜20分鐘

6. 煮好後最個人口味加入冰糖攪拌，放涼可飲用。

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