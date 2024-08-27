法證先鋒VI劇透丨第12集劇情預告　浩然查出死者方耀海與大衛之恩怨

▲ 《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第11集劇集講到入住精神病院多年的殺人犯焦大衛，經醫生評估允許出院卻遭遇阻滯。

法證先鋒VI丨第12集（27/8）

多年前在幼稚園無差別殺人的焦大衛，在不少反對聲音下出院；星柏因某些緣故，一直關注其動向。

後來，發生一宗街頭隨機斬人案，釀成3人死亡，死者竟包括大衛！

星柏等人到現場搜證，發現應屬於兇手的血跡，眾人再在實驗室重組案發經過。

浩然等人查到死者方耀海與大衛之恩怨，但卻發現另一死者李樹權跟二人根本毫無關聯！

佩清為3名死者驗屍，有不少發現。

浩然、王靜往找本案的傷者、李樹權的太太莊少珊查問，得知案發經過……

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