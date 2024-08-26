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高官訪京｜孫玉菡︰繼續不遺餘力　為國家引入所需的尖端及領軍人才

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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勞工及福利局局長孫玉菡與北京市人才工作局局長張若冰在《關於深化京港澳人才交流與合作的備忘錄》的簽署儀式前會面。（政府新聞網圖片）

勞工及福利局局長孫玉菡今日展開北京訪問行程，上午見證《關於深化京港澳人才交流與合作的備忘錄》簽署儀式。孫玉菡表示，簽訂備忘錄有助落實三中全會通過的《決定》中提及，支持香港打造國際高端人才集聚高地。

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備忘錄由北京市人才工作局、香港人才服務辦公室，以及澳門人才發展委員會經友好協商共同擬備，加強三地在資訊溝通機制、鼓勵人才交流及推動人才引進及服務等方面的合作，為全球人才在京港澳融合發展提供全方位支持。

孫玉菡提到政府會繼續在引進人才工方面不遺餘力，充分發揮自身制度優勢，讓香港在國家對外開放發揮積極作用，為國家引入所需的尖端及領軍人才。

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孫玉菡隨後率團回訪中國人民大學校長林尚立，了解大學的最新發展，並就雙方共同關注的議題交換意見。

他又拜會商務部對外投資和經濟合作司司長張力，介紹特區政府輸入內地勞工的最新情況，並就對港勞務合作管理監督工作交換意見；其後拜會民政部辦公廳（國際合作司）主任劉喜堂，了解國家在積極應對人口老齡化及完善養老照顧服務等方面的最新政策，雙方亦就跨境養老及樂齡科技等事宜交流。

孫玉菡明日會繼續在當地的訪問行程。

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