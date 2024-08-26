居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德

▲ 消息指房委會將推售5個新居屋屋苑，逾7000伙單位包括包括毗鄰體育園的啟德項目。(政府新聞處圖片)

消息指，房委會將於今年第4季推出新一期居屋接受申請，涉及5個屋苑項目，合共7,132伙，將以市價七折出售。5個新居屋項目包括3個市區盤，啟德啟盈苑、觀塘安柏苑、油塘高曦苑；及2個新界項目，分別是東涌裕興苑及屯門兆湖苑。

單位數目以屯門兆湖苑佔最多，共有2,768伙，其次是啟德啟盈苑，有1,736伙，東涌裕興苑有1,344伙；油塘高曦苑有864伙，觀塘安柏苑單位最少，只有420伙。

單位實用面積介乎278至510平方呎，多個項目預料今年第3季至2027年第3季完工，明年3月底至2028年2月入伙。預計今年第4季接受申請並進行攪珠，明年第2季開始揀樓。

今期居屋綠表和白表分配比例為四比六，當中預留2,900伙供有長者或初生嬰兒家庭優先編配，另有700伙預留給一人申請者。而白表家庭入息和資產限額，因應負擔能力調整而下調，建議入息上限由6.2萬，減至6萬元，資產限額則由147萬降至123萬元，白表一人申請者的入息及資產限額，則減至分別為3萬元及61.5萬元。

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