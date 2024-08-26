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愛國主義教育｜教育局首列中小學內地交流團涉「紅色資源」　「了解革命先輩足跡」

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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30個內地交流團被界定涵蓋「紅色資源」，圖為本學年舉辦的「南京歷史及傳統文化探索之旅」。（教育局網頁圖片）

教育局今日（26日）向全港中小學發布新學年「學生內地交流計劃全年概覽」，教育局表示，為配合推行愛國主義教育，新學年內地交流團行程會加強「紅色資源」，冀「幫助學生了解革命故事和革命先輩的奮鬥足跡，培育民族精神」，首度列明其中30個內地交流團行程涉及「紅色資源」成分，佔總數近4成。

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根據概覽，教育局已為2024/25學年推出79個學生內地交流計劃行程，日數介乎1天至6天，另有2個由局方資助學校自行舉辦的學生內地交流計劃。

局方界定其中30個內地交流團行程涵蓋「紅色資源」，行程日數由2日至5日不等，分別到訪上海、南京、武漢、赤壁、廣州、北京及哈爾濱等，例如供高小生參加的「上海歷史及科技探索之旅」、供高小至初中生參加的「南京歷史文化探索之旅」，以及供中三至中六生參加的「湖北省武漢、宜昌文化與三峽水利建設之旅（高鐵線）」等。

政制及內地事務局局長曾國衞曾於於上月回應立法會議員質詢時，披露教育局會在內地交流或考察活動行程中，加入更多「紅色資源」成分，「讓學生體會革命先輩艱苦奮鬥的足跡和愛國情懷」，包括在新學年的學生內地交流計劃中，加入參觀上海四行倉庫抗戰紀念館等行程；高中生公民科內地考察亦會增設江西省東江水源、長征起點「飲水思源」等行程。

翻查資料，國家主席習近平曾於2021年10月1日國慶日出版的官媒《求是》雜誌，發表題為「用好紅色資源、賡續紅色血脈，努力創造無愧於歷史和人民的新業績」文章，強調「紅色資源」是中國共產黨「艱辛而輝煌奮鬥歷程的見證」。

前年施政報告列出KPI，已提出所有公帑資助學校學生在小、中學各階段至少參加1次獲資助內地交流計劃。教育局通函稱已預留足夠名額予所有公帑資助學校學生在中、小學均能參與最少1次獲資助交流計劃，學校應盡量安排學生參與。

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