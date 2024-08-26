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小一面試｜德望小學遊戲式面試考驗合作性　校長透露最重視3大表現

升學教育

撰文： 任薏

發布時間： 11 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

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德望小學校長阮嫣玲修女分享面試貼士，重視學生3大表現。（陳慧安攝）

【小一面試/小一入學/德望小學/德望學校小學部/直資小學】德望小學是傳統直資女校，著重以愛心、希望、喜樂和感恩4個核心價值，培育學生成為明日女性領袖。學生在音樂、體藝、學術均有出色表現，因此向來深受家長歡迎。2025/26的小一入學面試將於8月28至29日進行，校長阮嫣玲修女分享面試貼士，重視學生3大表現。

德望小學於1954年創校，設有幼稚園部、小學部及中學部。小學的主要教學語言為英語，全人教育是校方的辦學宗旨，注重建立每位學生深厚的道德基礎、灌輸正確的價值觀，並透過分區活動和主題教學的模式，力求培育幼兒的個人潛能與獨特天賦，讓她們在靈、智、德、情、體、群、美七育及語文能力上得到全面發展。

德望小學設有兩輪面試，阮校長指學生面試最重要「做回自己」。（陳慧安攝）

德望小學｜設2輪面試 以遊戲為主

德望小學將於8月28至29日為申請人安排兩輪面試。學校主要的收生準則為學生展現合作性、具有良好的表達及溝通能力、 有自信、有禮貌、富創意、表現專注等。

首輪面試以英文及普通話進行，分個人及小組部分，著重考驗學生的溝通技巧、解難及協作能力。面試透過遊戲形式進行，學生分成小組進行合作遊戲，如砌七巧板、畫畫、朗讀英文句子及按照老師指示於指定方格內填寫自己的名字。

次輪面試則會面見學生及家長，了解親子間的關係和互動。學生若在體育或音樂有傑出表現，校方則會另外安排技能測試。

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德望小學｜面試重視學生3大表現

阮校長表示，學校並沒有特別要求學生要活潑或文靜，最重要是必須具備基本的禮貌和尊重。面試也希望可以考驗小朋友接觸新事物時，願意嘗試的勇氣。校長又指面試並非考核學生艱深的問題，他們只要懂得展現自我便足夠。

有些同學唸整篇文章，好像不是他們的年齡要學懂的東西，我們不會要他們做很多，不用去懂很多東西，最主要就是做回自己。

德望小學小一入學面試
面試日期：8月28-29日
地址：九龍扎山道383號
電話：2327 5294
網址︰ 【按此

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