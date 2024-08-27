東華三院「連結善心惠社群」傳媒午宴2024  推進多元服務發展  關顧社區各階層

▲ 東華三院鄧明慧主席（第一排左四）、董事局成員與行政總監蘇祐安先生（第二排右一）於傳媒午宴上，呼籲市民支持8月28日的「東華三院賣旗日」。

東華三院「連結善心惠社群」傳媒午宴於8月26日於東華醫院李兆忠紀念大樓地下禮堂舉行，邀得各傳媒友好，以及該院新一屆甲辰年董事局成員和管理層等共聚一堂，相互交流，讓傳媒友好加深了解該院各項服務的最新發展。

▲ 在東華三院「連結善心惠社群」傳媒午宴上，東華三院鄧明慧主席與多位傳媒友好見面交流，並簡介該院多項重點服務的最新發展。

東華三院主席鄧明慧女士於午宴上表示﹕「今年的傳媒午宴以『連結善心惠社群』為主題，代表東華三院將社會上的善心連結起來，在社區築起善業網絡，全力推進屬下醫療衞生、教育、社會服務、房屋民生、歷史文化保育，以及公共服務各大服務範疇的發展，加入更多創新元素，以關顧不同階層的社群。」

鄧明慧主席續稱，「東華三院一直積極與本地社區團體、機構以及內地單位，尋找協作及交流機會，不斷推進服務的多元發展。」為推動服務進一步融入國家發展大局，東華三院透過考察交流團、研討會及簽訂合作框架等多方途徑，加強該院服務單位與內地方面的溝通協作。該院並為員工、師生舉辦不同活動，讓其加深了解國家最新概況與發展機遇。

▲ 東華三院鄧明慧主席表示，東華三院服務發展與時俱進，持續推陳出新，以關顧不同階層的社群。

東華三院服務發展與時俱進，持續推陳出新。於活動上，鄧明慧主席簡介該院多項重點服務的發展，包括廣華醫院重建計劃的最新工程進展、免費及資助醫療服務、師生交流團與國情教育課程、環保村、土瓜灣社區客廳、簡約公屋及過渡性房屋項目的發展，以及多個歷史文化保育和推廣活動等。（詳見下頁列表）*

適逢該院今年大型的全港籌募活動「東華三院賣旗日」將於8月28日(星期三)舉行，鄧明慧主席亦向在場傳媒友好介紹，該院今年再次夥拍本地藝術家PureHay為活動設計紙旗。今年的賣旗日以「扭出善心」為主題，一套四款的紙旗設計以「扭蛋」元素結合動漫繪畫風格，展示該院轄下醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務，傳遞東華三院154年來，服務範疇多元創新，不斷為市民生活帶來喜悅，同時希望市民繼續支持東華三院，一起享受行善的樂趣。

鄧明慧主席又提到今年成功招募了1萬1千名義工，當中包括該院55間屬校的學生及超過100間企業及團體響應支持，令人鼓舞。同時，該院亦首次招募「線上賣旗義工」，由即日起至2024年9月20日，公眾可以透過該院賣旗活動網站https://flagday.tungwah.org.hk，登記成為「線上賣旗義工」，取得專屬的「線上旗袋」捐款連結，並透過手機通訊軟件或社交平台分享，呼籲親朋好友捐款支持。

為配合賣旗活動，該院早前已開展一系列的社交媒體活動。其中，參加者只要參與並透過「8.28賣旗日 籌集善心Go!」濾鏡遊戲拍下有趣的遊戲過程，標註@tungwahgroup及把帳號列為公開分享。假如其內容被揀選作轉發可獲精美限量版紀念品，包括帆布袋、多層文件夾和賣旗日紀念襟章，詳情請追蹤該院社交平台(@tungwahgroup)。

▲ 東華三院8月28日賣旗日紙旗圖樣。

同時，隨著電子支付愈來愈普及，該院於賣旗日亦新增「直接掃碼」支付方式，為善長途人提供更多捐款途徑。東華三院學生義工的旗袋上印備了BoC Pay、PayMe、WeChat Pay HK、轉數快、支付寶香港及八達通的二維碼卡，善長只需用對應手機應用程式掃描二維碼便可即時捐款。

鄧明慧主席呼籲社會大眾踴躍支持東華三院賣旗日，善款將用作支持該院各項社會福利及教育服務的發展，希望市民一同支持賣旗及透過網絡的力量，將該院的關愛精神傳揚開去。

▲ 東華三院行政總監蘇祐安先生表示，東華三院為市民大眾提供各類適切的服務，包括過渡性房屋項目，亦一直開誠布公，持續跟進住戶的意見及提供所需協助。

東華三院行政總監蘇祐安先生在傳媒午宴上表示，該院現時籌建和營運3個過渡性房屋項目。就近日「啟德 ‧ 東寓」出現的狀況，他強調該院做事一向開誠布公，樂意向公眾提供相關資訊。「啟德 ‧ 東寓」於今年3月按政府規範作驗收並獲發入伙紙，而該院職員與住戶交接單位時亦再為單位檢查，如有住戶反映會安排執修工作。

對於該過渡性房屋項目於入伙後出現水管和牆身滲漏問題，蘇祐安先生強調，「東華三院已即時與聘用的專業建築顧問團隊及政府溝通，迅速找出問題根源及作改善措施。現時已就水壓問題加裝水壓減壓裝置，及為住戶單位檢查及維修喉管，情況已解決；稍後亦會為剩餘20%受影響單位安排時間為牆身執修。」另外，項目採取開放式走廊設計，是為增加採光和通風，惟遇到極端天氣和下大雨時，部份住戶或受雨水影響，該院亦已主動提供沙包等擋水設施，亦擬在符合消防安全情況下，在適當位置加裝擋雨板。該院物業管理和社工團隊致力為居民提供各項家庭和社會服務，如舉辦鄰舍活動，並提供舒適的居住環境。該院歡迎住戶如遇到住屋疑難，或在問題出現初期即可直接聯絡管理處人員，該院定當積極提供改善工作。

*東華三院最新重點服務發展

東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。現時東華三院共有380個服務單位，包括5間醫院、37個中西醫療衞生服務單位及1個社區藥房、60個教育服務單位、246個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新的社會服務單位，3個過渡性房屋計劃、1個地理空間實驗室(營運伙伴)、1個回收便利點、兩個肩負守護和保育本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心，以及24個提供殯葬及廟祀服務的公共服務單位。

（特約）