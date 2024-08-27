  • 32°C
香港時間 : 2024827日 (二) 13:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

東華三院「連結善心惠社群」傳媒午宴2024  推進多元服務發展  關顧社區各階層

特約

發布時間： 50 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

東華三院鄧明慧主席（第一排左四）、董事局成員與行政總監蘇祐安先生（第二排右一）於傳媒午宴上，呼籲市民支持8月28日的「東華三院賣旗日」。

東華三院「連結善心惠社群」傳媒午宴於8月26日於東華醫院李兆忠紀念大樓地下禮堂舉行，邀得各傳媒友好，以及該院新一屆甲辰年董事局成員和管理層等共聚一堂，相互交流，讓傳媒友好加深了解該院各項服務的最新發展。

在東華三院「連結善心惠社群」傳媒午宴上，東華三院鄧明慧主席與多位傳媒友好見面交流，並簡介該院多項重點服務的最新發展。

東華三院主席鄧明慧女士於午宴上表示﹕「今年的傳媒午宴以『連結善心惠社群』為主題，代表東華三院將社會上的善心連結起來，在社區築起善業網絡，全力推進屬下醫療衞生、教育、社會服務、房屋民生、歷史文化保育，以及公共服務各大服務範疇的發展，加入更多創新元素，以關顧不同階層的社群。」

鄧明慧主席續稱，「東華三院一直積極與本地社區團體、機構以及內地單位，尋找協作及交流機會，不斷推進服務的多元發展。」為推動服務進一步融入國家發展大局，東華三院透過考察交流團、研討會及簽訂合作框架等多方途徑，加強該院服務單位與內地方面的溝通協作。該院並為員工、師生舉辦不同活動，讓其加深了解國家最新概況與發展機遇。

東華三院鄧明慧主席表示，東華三院服務發展與時俱進，持續推陳出新，以關顧不同階層的社群。

東華三院服務發展與時俱進，持續推陳出新。於活動上，鄧明慧主席簡介該院多項重點服務的發展，包括廣華醫院重建計劃的最新工程進展、免費及資助醫療服務、師生交流團與國情教育課程、環保村、土瓜灣社區客廳、簡約公屋及過渡性房屋項目的發展，以及多個歷史文化保育和推廣活動等。（詳見下頁列表）* 

適逢該院今年大型的全港籌募活動「東華三院賣旗日」將於8月28日(星期三)舉行，鄧明慧主席亦向在場傳媒友好介紹，該院今年再次夥拍本地藝術家PureHay為活動設計紙旗。今年的賣旗日以「扭出善心」為主題，一套四款的紙旗設計以「扭蛋」元素結合動漫繪畫風格，展示該院轄下醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務，傳遞東華三院154年來，服務範疇多元創新，不斷為市民生活帶來喜悅，同時希望市民繼續支持東華三院，一起享受行善的樂趣。

鄧明慧主席又提到今年成功招募了1萬1千名義工，當中包括該院55間屬校的學生及超過100間企業及團體響應支持，令人鼓舞。同時，該院亦首次招募「線上賣旗義工」，由即日起至2024年9月20日，公眾可以透過該院賣旗活動網站https://flagday.tungwah.org.hk，登記成為「線上賣旗義工」，取得專屬的「線上旗袋」捐款連結，並透過手機通訊軟件或社交平台分享，呼籲親朋好友捐款支持。

為配合賣旗活動，該院早前已開展一系列的社交媒體活動。其中，參加者只要參與並透過「8.28賣旗日 籌集善心Go!」濾鏡遊戲拍下有趣的遊戲過程，標註@tungwahgroup及把帳號列為公開分享。假如其內容被揀選作轉發可獲精美限量版紀念品，包括帆布袋、多層文件夾和賣旗日紀念襟章，詳情請追蹤該院社交平台(@tungwahgroup)。

東華三院8月28日賣旗日紙旗圖樣。

同時，隨著電子支付愈來愈普及，該院於賣旗日亦新增「直接掃碼」支付方式，為善長途人提供更多捐款途徑。東華三院學生義工的旗袋上印備了BoC Pay、PayMe、WeChat Pay HK、轉數快、支付寶香港及八達通的二維碼卡，善長只需用對應手機應用程式掃描二維碼便可即時捐款。

鄧明慧主席呼籲社會大眾踴躍支持東華三院賣旗日，善款將用作支持該院各項社會福利及教育服務的發展，希望市民一同支持賣旗及透過網絡的力量，將該院的關愛精神傳揚開去。

東華三院行政總監蘇祐安先生表示，東華三院為市民大眾提供各類適切的服務，包括過渡性房屋項目，亦一直開誠布公，持續跟進住戶的意見及提供所需協助。

東華三院行政總監蘇祐安先生在傳媒午宴上表示，該院現時籌建和營運3個過渡性房屋項目。就近日「啟德 ‧ 東寓」出現的狀況，他強調該院做事一向開誠布公，樂意向公眾提供相關資訊。「啟德 ‧ 東寓」於今年3月按政府規範作驗收並獲發入伙紙，而該院職員與住戶交接單位時亦再為單位檢查，如有住戶反映會安排執修工作。

對於該過渡性房屋項目於入伙後出現水管和牆身滲漏問題，蘇祐安先生強調，「東華三院已即時與聘用的專業建築顧問團隊及政府溝通，迅速找出問題根源及作改善措施。現時已就水壓問題加裝水壓減壓裝置，及為住戶單位檢查及維修喉管，情況已解決；稍後亦會為剩餘20%受影響單位安排時間為牆身執修。」另外，項目採取開放式走廊設計，是為增加採光和通風，惟遇到極端天氣和下大雨時，部份住戶或受雨水影響，該院亦已主動提供沙包等擋水設施，亦擬在符合消防安全情況下，在適當位置加裝擋雨板。該院物業管理和社工團隊致力為居民提供各項家庭和社會服務，如舉辦鄰舍活動，並提供舒適的居住環境。該院歡迎住戶如遇到住屋疑難，或在問題出現初期即可直接聯絡管理處人員，該院定當積極提供改善工作。

*東華三院最新重點服務發展

東華三院自1870年成立以來，一直秉承「救病拯危、安老復康、興學育才、扶幼導青」的使命和承諾，時至今日，已發展成為全港歷史最悠久及規模最大的慈善服務機構。在過去逾百五年，東華三院在醫療、教育、社會、歷史文化保育及公共服務方面均有長足發展，迎合社會需求，為市民提供收費低廉或免費的優質服務。現時東華三院共有380個服務單位，包括5間醫院、37個中西醫療衞生服務單位及1個社區藥房、60個教育服務單位、246個安老、青少年及家庭、復康及社會企業/創新的社會服務單位，3個過渡性房屋計劃、1個地理空間實驗室(營運伙伴)、1個回收便利點、兩個肩負守護和保育本地歷史文化重任的服務單位，分別為東華三院文物館和東華三院何超蕸檔案及文物中心，以及24個提供殯葬及廟祀服務的公共服務單位。

（特約）

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月27日 時間08:05）
急症室最長等候時間（08月27日 時間08:05）
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
8.28樂悠節｜八達通提供共828萬現金回贈　逾60商戶提供樂悠咭優惠
8.28樂悠節｜八達通提供共828萬現金回贈　逾60商戶提供樂悠咭優惠