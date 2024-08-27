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綠葉王丨87歲余慕蓮病情反覆盼盡快了心願　稱人生無憾不求風光大葬：希望你哋記得我【有片】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 10 分鐘前

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余慕蓮了結心願人生無憾。

87歲藝人余慕蓮近年曾經歷耳石困擾、血液炎、肺纖維化重病曾入住ICU，幸好跨過鬼門關，但近日她身體狀況再轉差，服食標靶藥已無效，現時已轉為服食特效藥，故決定立下遺囑。

綠葉王丨87歲余慕蓮病情起伏直言盼夢中逝去　立遺囑捐贈財產

米雪為其妝扮

昨晚（8月26日）TVB節目《東張西望》近日到余慕蓮家中拍攝，好友米雪與安德尊亦在場，米雪更為余慕蓮化妝、Set頭，原來對方更不時上余慕蓮家中為其剪髮。

期間余慕蓮被米雪要求合照，她則表示：「巢晒皮，影乜鬼，依家個衰樣我唔想畀人睇呀嘛！」米雪不斷在旁邊讚賞對方，又稱：「係人都會老㗎啦」，最後成功哄到余慕蓮與她合照。

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透露身體情況轉差

原來當日余慕蓮要到一個機構完成捐贈財產的手續，余慕蓮急於完成此事，全因近來身體狀況轉差，她說：「最近精神咗，因為食咗啲特效藥，醫生寫紙嘅，但好貴，一個月萬幾蚊。幾年前我入過醫院㗎嘛，我瞓咗喺度食唔到嘢，喺QE瞓咗半年，咁依家可能復發掛。」

她指早前到醫院覆診，被醫生禁止出院，要立即入院：「去到醫院又試過嘔，嘔到咩咁……咁我就知我唔掂喇！」

余慕蓮透露身體狀況。

捐贈財產

余慕蓮無懼走到生命盡頭，因此找米雪與安德尊幫其找律師，寫定平安紙，更捐贈財產，「間屋就捐畀東華三院，咁我銀行仲有啲錢嘅，我好慳㗎！我以前做完《歡樂今宵》都唔捨得搭的士返屋企嘅，我行出廣播道搭巴士嘅，咁就儲埋啲錢啦！啲錢就睇邊個慈善機構需要，捐畀嗰啲慈善機構。」

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因曹達華與安德尊和米雪結緣

余慕蓮因曹達華與安德尊和米雪結緣，原來二人在她大病時一直陪伴她。安德尊透露四年前余慕蓮大病住院多個月時，她已經提出過要捐財產，「新年後佢去咗老人院住咗一個月，離開老人院之後，佢又唔舒服入咗醫院，好差……佢同我講一句說話，今次棘手啲喇！佢話要處理啲事，我覺得唔係好妥，就搵米記商量。」

米雪認為余慕蓮捐贈財產是好事，認為應該公開讓大眾知道，讓別人效法她的做法，但余慕蓮指自己是個低調的人，不愛出風頭，不過最後都被米雪說服。

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死後不用風光大葬

米雪說：「佢係一個好開通嘅人，所以立遺囑，或者自己生前死後點處理……去火化，係佢自己同我哋講。」余慕蓮亦表示早已告知神父無需為她風光大葬，「我冇後人拜，撒喺花園得喇！無憾啦！」

助山區興建小學

其實余慕蓮在71歲剛退休時，已將20萬長期服務金中的8萬元捐到貴州幫忙興建「余慕蓮希望小學」，令山區很多小朋友有上學的機會。

余慕蓮分享：「我自己讀得書少，我小學畢業㗎咋！做得啲乜？嗰時因為日本仔打仗，係我阿媽拋棄我老竇，（捐錢建學校）自己開心，人哋又受惠。我就至驚人哋呃我啲錢，我啲錢又帶唔走。」

余慕蓮捐贈財產。

盼在夢中離世

她表示幾年前大病以為自己會離世，最終沒事，她盼將來能在睡夢中離世，「我依家希望死得舒服啲，唔好瞓到屁股又爛、身又爛，最緊要瞓喺度，睡醒已經唔喺度。」

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了結心願  盼觀眾記得她

她又決定將自己的財產捐給工業傷亡權益會，原來余慕蓮在新聞中看到很多家庭因工業意外失去經濟支柱，她希望出一分力讓更多人受惠，連工作人員都對余慕蓮表示感謝，盛讚她的行為很大愛。

至於她1985年以29萬元購入的400多呎單位，她決定捐給東華三院，余慕蓮表示了結其心願：「唔係我死咗間屋畀邊個呀，盡咗自己嘅綿力，幫得人就幫啦。交代咗自己想要嘅嘢、想做嘅嘢，因為我知我依家……我都80幾啦，唔知幾時去㗎嘛，咁去咗嗰陣時，間屋咁點呢，依家未死就安排先囉，死咗邊個幫我安排呀，好過畀人呃呀！」

最後她更向觀眾說：「希望你哋記得我，我搞笑嘅……靚女唔輪到我，我會帶畀觀眾歡樂。」又表示人生已經無憾。

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