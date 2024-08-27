開學日｜誇啦啦賽馬會合辦創意教學支援 教師受培訓塑建學生核心素養

誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」是一個全新的創意學習項目，亦是「賽馬會跨學科藝術創意學習計劃」的延續與擴展，致力推動系統性創意思維和跨學科創意教育。

為推動創意學習，誇啦啦藝術集匯（誇啦啦）三年前推出先導計劃。臨近 2024新學年，為進一步加強在全港學校推動創意學習模式，誇啦啦和香港賽馬會慈善信託基金捐助的「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」再次為教師提供全面的創意教育專業培訓和發展，透過課程設計與實施塑建學生的核心素養，在學生心中灌輸創新思維的種子，加強推動香港的創意教育。



「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」將於2024至2028學年實行，計劃由一眾教育及創意工作者攜手帶領、推動跨學科藝術創意學習，培育擁有創意（Creativity）、慎思明辨（Critical Thinking）、溝通（Communication）、協作（Collaboration）和回饋（Contribution）五大共通能力的學生，以應對21 世紀的各種挑戰。

計劃從 2021至2024年「賽馬會跨學科藝術創意學習計劃」的基礎上延續和擴展而來，將藝術融合教育，目標觸及更廣泛的學生群體；為裝備學生成為創意實踐者，在推行跨學科創意教育的基礎上融入國際化元素。



計劃的教師專業發展培訓現正公開接受報名，合共12小時的免費教師持續專業發展工作坊讓全港初中及小學有興趣的教師可一嘗創意學習。工作坊由資深教育及創意工作者帶領，透過互動形式教授可立即應用於課堂的實用創意教學基本策略、工具和技巧，教師將親身體驗以藝術為基礎的跨學科教學，並於校內嘗試運用創意教學工具，分享試行創意教學的挑戰和感悟。



工作坊分為 2 節必修單元和 2 節選修單元：必修單元將涵蓋創意教學的基礎培訓；選修單元則將探討不同的應用範疇。參與工作坊的教師所參與的時數可獲計入教師專業發展時數。若學校派出 2 位教師各參與滿 3 節工作坊，可獲得 1 節免費到校家長工作坊，這將有助於推動家校之間的創意教育，共同培養下一代的創意思維。



參與2024至25學年教師專業發展培訓的學校可於2025至26學年申請成為創意學習學校，並獲優先考慮。創意學習學校可獲四大支援，包括：



1. 進階持續專業發展培訓：教師持續參與專業發展培訓，學習應用創意教學工具、技巧和策略於創意課堂之中；年中進行再續培訓，反思創意課堂中的挑戰，並與同工分享經驗、心得。



2. 校內跨學科藝術創意學習課堂：按照學校所選的藝術學習領域及其他學習領域，配合創意工作者擅長的創意領域，由校內教師及創意工作者共同制訂專屬每校的學習主題及內容，並共同任教，於學校課時內實踐創意教學。



3. 校外文化日：每學年到校外進行 2 次文化活動，由教師與創意工作者共同籌劃，讓學生親身體驗藝術活動。



4. 創意學習藝術獎：非競爭性的創意學習藝術獎，由學校自我評估過去一年的成果，以表揚並鼓勵學校在藝術創意學習方面的努力。



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