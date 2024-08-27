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iPhone｜蘋果公司9月舉行發布會　香港寬頻通行證可優先預購新手機

社會

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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蘋果公司今天（27日）宣布，將於9月9日在美國加州古柏迪諾舉行秋季發布會，各界預期蘋果會推出新款的智慧型手機iPhone系列。香港寬頻最近推出「9月旗艦機皇」通行證，由即日起至2024年9月3日，成功新登記/續約/升級指定家居寬頻/流動通訊服務，可於My HKBN 獲得通行證。 當有關手機開放預訂時，擁有通行證的客戶即可於指定網站預購。

尚未成為香港寬頻客戶，可上香港寬頻指定網站登記，即可獲得預購2024新款手機的最新資訊。

通行證只適用於購買2024年之「9月旗艦機皇」。此通行證並不保證客戶最終可成功預訂或購買任何產品。每位合資格客戶只可以於指定網站預購一部旗艦機皇。產品會以先到先得形式發售，數量有限，售完即止。新登記或續約或升級指定服務須於2024年9月3日或之前完成，新登記家居寬頻服務須於2024年9月5日或之前成功安裝，新登記流動通訊服務須於2024年9月5日或之前成功啟動，方可獲此通行證。香港寬頻保留權利隨時取消或停止此通行證及修改相關條款及細則而不另作通知。如有任何爭議，香港寬頻保留最終決定權。受條款及細則約束。

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