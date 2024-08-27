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明星育兒︱億萬嫲嫲陳曼娜豪宅為孫女慶生　零壓力育兒法培育學霸仔女

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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億萬嫲嫲陳曼娜，豪宅為孫女慶生！

【陳曼娜/豪宅/育兒/學霸/哈佛/史丹福/明星育兒/星二代】資深演員陳曼娜（Manna姐），多年來投資有道，身家有傳已經過億！育有一對仔女的Manna姐，一對子女都是尖子學霸，兒子是心臟移植外科醫生，女兒是牙醫博士，亦都各自成家立室，所以早已榮升嫲嫲。日前這位億萬嫲嫲就為孫女慶祝7歲生日，於豪宅舉行生日會，照片所見孫女邀請的朋友有不同國籍，交遊廣闊，孫女更帶朋友到豪宅的花園遊玩，足見Manna姐一家財力雄厚！

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甜藝尖子｜蘇君蕎棄升大學赴日追甜藝夢　回港開班授徒藉甜品傳遞正能量

陳曼娜育兒︱女兒讀耶魯兒子讀哈佛

Manna姐除了坦言投資樓市從來沒有失手，生財有道之餘，育兒也非常成功！女兒Joie（鄭祖兒）畢業於美國耶魯大學為牙醫博士，兒子Allen則畢業於美國史丹福及哈佛大學，現為美國專責心臟移植外科醫生，兩人均為學霸！Manna姐是單親媽媽，離婚後獨力撫養一對仔女，憑著自己努力學習投資，撫養他們成材，現在半退休的她享兒女福，總算苦盡甘來！

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陳曼娜育兒︱放手讓仔女選擇

她坦言就是放手還仔女自由選擇路向，不會在旁施加壓力，加上仔女從小就好自律，讀書勤力，對自己要求亦好高。到中學階段時Manna姐已經讓他們按照自己的興趣選科，而一對仔女都不負她所望，學業及事業都有成！

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陳曼娜育兒︱孫仔女學多種興趣班

不過現在榮升了嫲嫲的Manna姐已經沒有插手管教孫兒，交由仔女負責。年代不同，現在的小朋友要參加多種興趣班，她坦言孫仔孫女學習法文、畫畫、彈琴、游水及跳舞非常忙碌，不過就讀國際學校所有沒有太多功課，有更多時間發揮興趣，而當年她育兒就沒有刻意培養仔女興趣，平時只是打網球及補習，因為全副心機讀書，功課及考試都非常多。

【育兒心得】兒子做醫生女兒是牙科博士　陳曼娜零壓力育兒法培育學霸子女

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陳曼娜育兒︱兒子美國豪宅曝光

Manna姐的兒子Allen已經移居美國紐約，早前在社交平台晒出近照，於兒子的超大豪宅內度假，相中見Manna姐以一身休閒造型，舒適地坐大型梳化上，可見Allen豪宅空間寬敞，樓底十分之高，別墅至少有兩層高。客廳置有拱門大窗，戶外光線充足，室內裝修以簡潔白色為主調，搭配木造材質地板及傢俱，富有大自然氣息。而戶外擁有超大花園，中央設有私人游泳池，在多棵大樹包圍下，格外舒適寫意。

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