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東張西望｜櫃員機入10萬變9萬惹網民質疑　苦主激動回應：你當我係幫自己

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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櫃員機入10萬變9萬？受網民質疑的苦主林先生再亮相《東張西望》回應。

又有櫃員機「食錢」疑雲？8月25日的一集《東張西望》就有觀眾林先生聲稱在櫃員機存款十萬元最終只得九萬元，引來網民熱議，林生再度亮相《東張》激動回應！

東張西望︱港男存10萬得9萬　網民：真相係點佢自己先知

東張西望｜網民質疑苦主跌錢

林生強調自己在存錢前是清楚有十疊錢，他稱：「我喺屋企係再三數過先落街㗎！」

林生當時有一間銀行的櫃員機兩度存款失敗，就再到另一間銀行，有網民質疑他在沿途跌了錢，他回應：「呢度去嗰度都係十米，有冇跌到，我行路有感覺。」

《東張西望》主持黎寬怡（貓仔）再問他在第二次存款不成功後，有沒有看收據上顯示的鈔票數目、總額？

他指沒有：「冇啊，冇留意！因為我信銀行㗎嘛。因為你揸住咁多張錢，你得兩隻手，你試下數下，我都數過，係數唔到㗎！」

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東張西望｜苦主：你當我係幫我自己先

林生指櫃員機故障後，熒光幕顯示完全正常，再加上面有人在排隊，所以就繼續存錢。

他為表自己清白、想證明櫃員機有問題，他拿十一萬現金，再於同一部櫃員機存入鈔票，並全程拍片，每存入一疊鈔票後有四至五張被退回，而每一次熒光幕所顯示的存鈔數目是正確無誤。

面對網民的質疑，林生回應：「因為你都有機會係受害者，依家我都係幫大家，你當我係幫我自己先，爭取咗真正嘅公義先。之後，如果部機係唔得，你就唔好公開再擺喺度畀人入錢。」

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