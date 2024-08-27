賴晏駒首個香港個唱被「賴打」感動嚎哭　與Jeremy跳唱《邊緣人格》Edan合唱《魚水深情》

▲ 《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

台灣人氣男團五堅情成員小賴（賴晏駒）昨晚（8月26日）假旺角麥花臣場館舉行《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》，屬小賴在香港首個個人演唱會。

在兩小時個唱上，小賴不但勁歌熱舞，大晒廣東話，同時MIRROR成員李駿傑（Jeremy）及呂爵安（Edan）以嘉賓身份的驚喜現身，再加上小賴Deep V騷胸肌等都令現場high爆。

一向感性的小賴面對一眾香港「賴打」（小賴fans專稱）連番熱情叫喊，及在看到家人、五堅情隊友、《綜口味》與台灣一眾好友越洋拍片祝賀演唱會成功，小賴最終還是哭成淚人。

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▲ MIRROR成員Edan及Jeremy捧小賴場。

小賴被「賴打」感動

小賴首個香港演唱會由《BOY TOY》、《標準女孩》及《娘娘槍》一連三首快歌揭開序幕，台下氣氛火速炒熱；跳到香汗淋漓的小賴繼而與大家打招呼，表示為了今晚專程也苦練了一句廣東話，喊道：「香港我嚟喇！」令一眾香港「賴打」歡呼大叫。

得知現場還有來自台灣、美國及內地「賴打」，小賴更是感動，說：「我真的沒有想到會有在香港開演唱會的一天，今天好多人啊！我看到二樓的燈牌，好亮！」然後再一連唱了兩首慢歌 《下次我會把你抓緊》及《自害者》。

▲ 《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

被要求除衫騷肌

至於向來寵粉的小賴， 在唱出《和淚做朋友》、《 摔壞最後的奢望 》前便呼籲「賴打」們要繼續尖叫保持氣氛，因為他將會一個一個驚喜送給「賴打」。

但當聽到台下觀眾誤以為是他會除衫騷肌，不停大叫：「脫掉！脫掉！」時，小賴即一貫搞笑本色，說：「本來沒有裡面的，但發現（背心）遮不了我的大肚子，所以加了件黑色，哈哈！（脫掉）太早，才剛開始，後面⋯⋯後面會有很有『聲音』的東西！但是要陪我到最後！」

▲ 《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

Jeremy驚喜登場

事前已預告香港站會同台灣個唱不一樣，歌單上會多唱cover歌的小賴，換上了橙白色印花jumpsuit， 唱出了他唱K必點歌曲《不是因為天氣晴朗才愛你》及《 以後別做朋友》，送驚喜環節也緊隨展開。說：「雖然我沒有帶邱鋒澤來，但帶來了他的歌曲，接下來的雙人歌曲。」

《邊緣人格》隨即起歌，第一個驚喜是原來Jeremy會中途加入，唱跳了原本邱鋒澤的部分，不能少自然是與小賴面對面的body wave及end pose小賴從後攬住的火辣部分，熱爆全場。

▲ 《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

Edan突然上台

入鄉隨俗，香港開騷不能少的廣東歌，小賴也精挑細選了。換上藍黑西裝的他說：「穿那麼正式是選了一首廣東歌，不知發音準不準，但這首歌對我影響挺多的，是張國榮的《追》。」就在「賴打」還在細味小賴深情演繹的《追》時，驚喜彈再發出。

小賴在唱《魚水深情》時，邊唱邊走到台下遞咪與觀眾合唱互動，原本還在唱歌的小賴突然道：「我們歡迎Edan！」全場即時歡呼，Edan接過了咪，唱了3句便與小賴來了個擁抱，小賴繼而再走到「賴打」們前大合唱，一個親切貼地的驚喜。

▲ 《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

小賴哭成淚人

為免打開淚線，小賴開騷時表明不能讓自己哭，因而個唱上不停努力避開深情分享。接近演唱會尾聲，小賴終於說：「非常非常多謝每位『賴打』，有些在我未紅已喜歡我。但我十年前由參加歌唱比賽開始，唱片夢就碎！因為7、8年都沒發唱片，直至遇上了五堅情，慢慢可以讓自己圓夢，沒想到今天2024年8月25日可以擁有那麼多『賴打』看我台上唱歌，最後一首了，可以哭了。」 然後小賴開始哭成淚人並唱了 《Prefect clown》。

來到Encore部分，小賴換上小deep V露腰西裝，在6位騷肌猛男dancers伴舞下唱《乾我什麼事》，而台下亦開始向台上拋出胸圍、孖煙囪等內衣，內衣上更有「賴打」的親筆留言，小賴直言會拿回家試穿。

而小賴說到早前在美國胖了6公斤，現在只剩下胸可以露時，「賴打」乘勢大叫除衫時，小賴最終極福利亦送上。

▲ 《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

解開一粒西裝鈕扣，露出胸肌，台下即嘩聲四起。最後由個唱中播出了五堅情隊友各人獨特送予小賴的祝福，及至尾段《綜口味》即席上線直播聊天打氣、到小賴的家人及與台灣一眾好友越洋拍片祝賀演唱會成功，小賴蹲在台側一直哭著看，看畢更忍不住失控嚎哭，說：「誰做的，怎麼樣？連我媽都有，我哭得撐死了，多謝大家，我真的非常非常感動！」

他續稱：「你們很厲害，竟然連我的朋友都找來，不知怎麼感謝你們，就再露一點，帶著滿滿感謝，今天真的要結束了，未來不管去哪，希望多多參與我演唱會，如果後面還有機會，因做演唱會我壓力真的很大很大，希望你們今晚玩得開心！」然後小賴唱出最後一首《好好的》，還表示不想結束，謝幕時更再度哭成淚人。

▲ 《〈Who am I〉賴晏駒巡迴演唱會香港站》

給自己80分

演唱會結束後，小賴給自己表現80分，當中不太滿意說了不哭又哭，但真的很感謝每位「賴打」的支持，更沒想到fans會找來了那麼多人拍片為自己打氣，真的很感動，至於與Jeremy及Edan認識，是透過邱鋒澤飯局，小賴很感激Jermey一口答應做嘉賓。

完成香港演唱會後，小賴將於10月12號聯同另外四堅情在廣州寶能國際體育中心開演唱會- 《WOLF(S) 五堅情 MOON LANDING 月面著陸演唱會》。

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