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林郁智出血性腦中風後做開顱手術　納豆近況曝光面色差令人憂心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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台灣男藝人納豆（林郁智）近況曝光！

現年43歲台灣演員兼主持林郁智（納豆）於2022年1月因頭痛就醫檢查，發現腦出血緊急開刀治療，日前納豆女友依依分享做身體檢查的照片，二人齊齊入院做檢查，歷大病的他明白健康的重要！

納豆女友依依寫道：「在陪納豆經歷腦中風開刀的人生歷程後，我們都深刻體驗到健康無價，沒什麼是比身體健康更重要的所以這個情人節，我們決定幫彼此安排做全身健康檢查。」惟網民發現納豆臉色黑了不少，擔心其身體狀況。

台灣「民歌之父」楊弦曾歷缺血性中風　治療後一身體器官仍出現異常

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入院期間口吐白沫兼失禁

依依和納豆曾拍片分享出事當天狀況，依依說那天納豆感覺半夢半醒，問他是否不舒服，納豆就口齒不清，她就驚覺不對勁，估計應是小中風，但不知道是這麼嚴重的腦中風。

納豆被送往醫院檢查時，血壓飆升至240，照X光以及腦部CT時陷入昏迷，口吐白沫兼失禁，當時依依很害怕會就此失去男友，幸而在黃金時間內做手術，救回一命。

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