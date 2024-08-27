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聲夢小天后丨炎明熹於TVB官網「被消失」 疑似離巢發展

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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炎明熹真係離巢？

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）自爆出與無綫的合約問題後，幕前工作似乎全面叫停。早前有報道指Gigi仍未動筆續約，據知情人士透露Gigi明年先正式滿約，如果不簽約無綫，可能還要雪多一年或以上。

不過之後又傳她已有兩大唱片公司向其招手，包括張學友、陳奕迅、AGA的環球唱片以及跟台灣天后蔡依林、「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）有合作的SONY MUSIC。

聲夢小天后丨炎明熹仍未動筆續約未知去向　傳獲兩大唱片公司招手

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Gigi「被消失」?

據知雙方一直就合約條款拉鋸，更有絕密內容曝光指Gigi要求準時出糧等，雖然未知Gigi去向發展，有網民就留意到TVB網頁藝人名單有變動。

當中增加了簽約歌手部分，不過Gigi個名就「被消失」，而且與她同期的大批《聲夢傳奇》歌手都有得留低，至於Gigi身在的女團After Class成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）當然也在歌手列之中，難怪令人聯想Gigi有可能已經離巢。

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憑歌寄意?

日前Gigi在社交網上載看不到樣子的唱歌片，並自爆早排病了一直都沒有唱歌，疑似暗示冇工開，如今康復的她，翻唱湯令山的《緊急聯絡人》，似乎當中有意思？

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