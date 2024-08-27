婚後出軌丨孫兒童言無忌揭媽媽出軌 奶奶煩惱應否告知兒子：唔知應該點做

▲ 奶奶發現新抱出軌，但不知道應否告知兒子。

媽媽側首納悶，談到家事唉聲歎氣：「唉，我都唔知應該點做至好。」

話說她的獨生子結婚後，帶同太太跟爸媽同住，未幾媳婦產下男嬰，一家三代樂也融融，轉眼間小孫兒已四歲了。近來，媽媽卻發現兒媳關係發生了微妙變化，兩人爭吵次數頻密了，冷戰情況就更多，老人家只是看在眼裏，不敢多言過問。

「你哋都知道我個仔經常都要外遊公幹㗎啦，我個仔唔在家嘅時候，我新抱竟然經常去夜街。」不少女性婚後過渡了蜜月期，都會埋怨丈夫不夠體貼呀，又或生活沉悶呀，向外找消遣也不足為奇，畢竟她的媳婦尚年輕。

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「咁你有無問佢去邊？」我好奇地問。「佢咪話去打麻將囉，有時天光才回家。」她說時張臉皺成一團。「嘻嘻，有時玩得興起，係會快樂不知時日過嘅。」我自己也喜愛搓麻將，那是經驗之談。

「出去搓麻將需要穿戰衣嘅咩？」我為之一怔。「我新抱出夜街係穿低胸貼身短裙化濃粧呀！」她扯高嗓門突然激動起來，我旋即縮起脖子不敢回駁。

「仲有呀，近來我新抱終日手機不離手，又經常偷笑。嗰日我明明聽到孫仔問佢：『媽媽你同邊個通話？』佢答：『咪婆婆囉。』但係我個孫仔說溜了嘴：『唔係噃，我明明見到係個叔叔喎！』」

這確然是個難拆的局面，若然媽媽跟兒子通風報信，那肯定會火上澆油，加速了兒媳的婚變機會。商量之後，媽媽還是保持緘默，但是會找個適當機會，提醒兒子要愛惜太太，其他的就要交給上天安排了。

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