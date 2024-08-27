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猴痘病毒丨「猴痘變異株」殺入泰國可透過飛沫傳染　世衛宣布啟動全球戰略準備

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「猴痘變異株」殺入泰國，世衛周一（26日）已啟動戰略準備，以阻止猴痘擴散全球。

【M痘／猴痘／泰國／世衛／疫情／飛沫傳播】遊泰注意！繼去年於非洲剛果發現猴痘變異株1b後，泰國日前亦公布當地首宗猴痘感染個案，成為亞洲首例。有醫生警告，猴痘變異株傳染力不但強，而且可透過呼吸道飛沫傳染，提醒民眾要小心！有鑑於疫情似乎有蔓延之勢，世衛周一（26日）已啟動戰略準備，以阻止猴痘擴散全球。

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根據外媒報道，泰國早前確認了首例猴痘變異株1b外地傳入案例，一名從非洲抵達曼谷的66歲歐洲男子，在8月14日因身體不適，於翌日到醫院求診時揭發感染。泰國現已加強其國際機場的衛生及篩查措施，對於來自爆發猴痘疫情的國家，其旅客必須在出發前往泰國之前，在衛生部的線上平台上進行登記，並在抵達後接受健康檢查，有疑似症狀的旅客將會被隔離。

武漢協和醫院感染科主任醫師趙雷接受內地傳媒訪問時表示，目前猴痘病毒分為兩個進化分支，第一種為中非分支或剛果盆地分支，其次為西非分支。

趙雷表示，過去猴痘病毒透過直接接觸或性接觸傳播，但這次在泰國發現的分支1b變異毒株卻屬於新的進化，此譜系的病毒除了會透過動物傳播，還可以透過人體的分泌物（如呼吸道飛沫、體液等）、皮疹或受汙染物品傳播，更具威脅性。

同場加映: 猴痘病毒丨「猴痘變異株」現世108人受感染2死亡　恐變「全球大流行」

猴痘病徵及潛伏期

據本港衞生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，首次於1958年從研究用的猴子身上被發現，而人類最早感染病例出現於1970年的剛果民主共和國。猴痘主要爆發於中非和西非。

在過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1%至10%之間。人類感染猴痘後，病徵持續14至21天通常會自行痊癒。點擊下圖睇病徵及潛伏期：

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猴痘傳播途徑

當人與受感染的動物、人或受污染的物件接觸，便可能受感染。人類如被野生動物例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。長期面對面接觸引致的飛沫傳播，或直接體液接觸，亦可令病毒人傳人。

治理及預防方法

本港目前沒有已註冊針對猴痘的疫苗或抗病毒治療方法。曾有證據顯示天花疫苗也可以有效預防猴痘，而一種名為「Jynneos」的新疫苗於2019年獲美國食物及藥物管理局（FDA）許可用於預防猴痘感染。歐洲最近亦批准了一種新的抗病毒藥物用於治療猴痘。

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