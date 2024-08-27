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歲月痕迹｜52歲朱茵被指「斷崖式衰老」 利嘉敏：有甚麼資格話人老呢？

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發布時間： 2 小時前

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朱茵在ViuTV原創劇《反起跑線聯盟2》演出。

近排在熒幕上看見朱茵，亦看了兩場郭富城演唱會，他們都是我年代的集體回憶，格外親切，所以一定捧場。當年朱茵飾演紫霞仙子，甜美可愛活潑，莫講話男觀眾看了暈得一陣陣，連女觀眾如我也覺得賞心悅目。郭富城的舞藝，是我認為至今香港仍沒有任何男歌手可超越的，他確是舞台王者，亦像活潑馬騮仔，現場舞台表演非常精采，故每逢郭富城開演唱會，都不想錯失，例必入席觀賞。

三十幾年過去，現時的朱茵和郭富城分別年屆52和58，有些人和傳媒聚焦在他們的年紀，甚至將他們九○年代的照片跟現在對照，然後用上「斷崖式衰老」、「還我紫霞仙子」、「疲態盡露」等字眼，說話者彷彿自己無老到。既然都是看過朱茵和郭富城由出道至今的那一代，老老實實，大家都過了同樣的三十幾年，歲月痕迹個個都有，那就何必有口話人無口話自己呢？況且，朱茵和郭富城都沒有打針打到一副膠面，這個年頭，夠膽把自己不是最完美無瑕面目示人的演員和歌手，我是欣賞的。

我自問也同樣地過了這三十幾年，臉上大把歲月痕迹，所以從不覺得有資格批評其他人「斷崖式衰老」。說話者若自己都不能keep得好過朱茵、又或體形／體能不能fit過郭富城的話，又有甚麼資格話人老呢？話人老者，其實倒不如先負責任地理理／執執自己。

觀察本地媒體，寫影視人物（尤其是女星）往往只針對一個層面——外貌身形——要不是彈人「斷崖式」「暴風式」「脹爆」「走樣」，就是標榜「凍齡」「索爆」「童顏」，角度單一且表面。反之，外國媒體訪問女星，如Cate Blanchett、Emma Stone、Emma Watson等，都可以很立體地呈現她們的獨特故事，甚少放眼在她們外表的變化。希望本地媒體，日後除了人家的樣貌和身形變化外，能呈現多幾個有意思的層面去看一個人。

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撰文 : 利嘉敏

網絡熱話 朱茵 郭富城 表演 凍齡

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