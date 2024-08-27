親子遊注意｜HK Express驚現「機艙老鼠」搵食　內地男乘客涉偷33萬勞力士被捕【附防盜貼士】

▲ HK Express驚現「機艙老鼠」搵食，內地男乘客涉偷33萬勞力士、信用卡被捕。

【HK Express／香港快運／飛機／勞力士／旅行／防盜／親子遊】假期一家大細出遊搭飛機，要小心「機艙老鼠」！周日（25日）凌晨時分，HK Express（香港快運）一班從越南峴港抵港的UO561航班，有乘客落機後發現身上價值33萬的勞力士手錶、現金及信用卡被盜。有網民分享事發經過，指當時一眾乘客登上接駁巴士，但車門上鎖，約1小時後，警車到達現場，警方帶走數人調查，最終一名57歲內地男子涉嫌盜竊被捕。

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HK Express｜內地男乘客涉偷33萬勞力士

有乘客於Facebook群組「HK Express香港快運及旅行資訊關注組」發文，指乘坐UO561航班從峴港返回香港，較原定時間提早半小時降落，一眾乘客登上接駁巴士，但車門鎖上後，司機未有開車，乘客被困在車內約1小時，「冷氣又勁凍，拍門又冇人理」，其後有警車到場，警員和空姐認人，隨後帶走5名男子調查。

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該名乘客憶述，「喺飛機嘅時候，有其中一個大陸佬拎晒行李上想擅自上前調位，跟住空姐問佢坐邊度制止咗佢，叫佢返返去」，他提醒網民搭飛機時要提高警覺，小心保管好財物。

警方表示，周日凌晨零時40分接獲報案，指一名39歲男乘客在飛機降落後，發現一隻價值33萬元的勞力士手錶、約5,000元港幣、200元美金及20元歐羅等紙幣和信用卡不翼而飛。機場警區警員到場調查，一名57歲內地男子涉嫌盜竊被捕，案件交由機場警區刑事調查隊跟進。

HK Express｜認清機艙老鼠特徵及偷竊手法

騙徒手法層出不窮，想避免成為「機艙老鼠」的搵食目標，首先要認清他們的特徵及偷竊手法。

「機艙老鼠」4大特點

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「機艙老鼠」4大搵食手法

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外遊防盜5大貼士

Quotezone.co.uk行政總裁Greg Wilson曾在網站表示，很多旅客不知道一些越受歡迎的地區，犯罪率就越高。因此，他分享以下安全提示，提醒大家保持警惕。

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