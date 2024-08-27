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移居日本丨港爸赴日旅行一個經歷決定移居日本 分析居日4大優勢及4大缺點

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發布時間： 2 小時前

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移居日本有優點也有缺點。

幾位朋友相聚，其中A君一家前年已移民日本，在東京和大阪分別買了辦公室和住宅。

「上月我一家到日本自由行，晚上回酒店路上，兒子不小心跌倒流了好多血，他說腳痛和頭暈，我和太太不敢掉以輕心，連忙把他送往醫院看急症。等了一小時，兒子已獲安排照X光和各樣檢查，沒多久便獲醫生接見。雖然我們不曉日語，但醫院有懂得普通話的繙譯員，所以溝通上基本沒大問題，收費亦非常合理。我太太說，考慮將來把孩子送往日本讀書，安全得多，我和她就在日本過退休生活。」B君說。

「你們打算學日文嗎？」我問B君。

「日文很難，我沒語言天份，也不年輕，沒精力學習外語了。這年代手機都有繙譯功能，汽車又有衞星導航，住在不同語言的國家根本不成問題。」

B君的想法可能跟許多打算移民他國的人很相似。

以日本為例，日本有世界知名的一流大學；公共醫療保健非常實惠，富人和窮人都受到很全面的保障；人民質素優越，守規講理有禮貌；購物便利，超市和小型商場幾乎可以買到所有家居用品和食物；生活環境整潔安全，街上連垃圾桶也甚少見到。這陣子日圓疲弱，銀行借貸利息又低（A君的物業可向銀行借貸50%，利息2厘，借25年），似乎有利於在日本投資和居住。

但每個國家都有可取和可厭的一面。你能接受日本人固執沒彈性的為人處事方法嗎？你知道所有稅項嗎？你願意過安靜的生活嗎？你有把握找到合適理想的工作嗎？

不要輕看言語障礙的破壞力，它會令你對移民的國家無法產生歸屬感，你感覺自己猶如過客，無根可言。

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撰文 : 藍海寧

自由行 退休 移民 日本 大阪 東京

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