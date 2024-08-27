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AA人生丨步入中年不是等老更不是等死 好好安排過「AA」人生

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

根據統計，到2050年，香港有40.6%人口為65歲或以上。

在街上，留意到很多輪椅出現。通常都是一個老伴推著另一個，或者是兒女推著父母。這些景象，出現在餐廳、會所、街角，原來不經不覺，高齡人口已在暴升。

根據統計，到2050年，香港有40.6%人口為65歲或以上，就是香港會成為全球人口老化程度最高的城市。帶來的問題就是：勞動人口不足，撫養高齡的比率上升、公共開支負擔也愈來愈重等等。然而當社會逐漸步入超高齡年代，世衛有見及此也早早提出了「活約老化」(Active Aging)的新觀念，因為人的壽命愈來愈長（活過100歲的大有人在），就算65歲退休後，身邊依然有不少天天運動，活得健康快樂的「老友記」。

而所謂AA觀念，就是以安全、健康、參與為三大支柱：

S（安全，Security）：如身體的安全，有足夠的退休金可以養老。

H（健康，Health）：如身心靈的健康、降低慢性病與失能風險，讓人享有長壽與高品質的生活。

E（參與，Engagement）：如社會參與（包括文化、靈性參與），讓高齡者對社會繼續有貢獻、過著快樂且具意義的生活。

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而那些活躍老化的人，往往也具有以下五個特徵：

能與他人互動：就是不會害怕結交新朋友，相識滿天下。

生活有目標：願意學習新事物，甚至對未來充滿夢想。

能自我接納：不會視個人身體機能退化而自慚形穢，能接納自己隨著歲月帶來的老化與改變。

能個人成長：就算年紀多大，仍可以成長成熟，學習對世事看得通透的智慧。

有自主權：不再把命運交在別人手中，更不需要討好別人，自己的責任自己負。

看到這些指摽，覺得自己與另一半也在學習過著AA（活躍老化）人生。不過當中最重要的，是體力。如果體力不佳，很多事情都做不來。
這一年，我每星期都花了不少時間鍛鍊筋骨與體能，每個星期的健身訓練，還有跟教練打乒乓，平日的日走6000步等等，真的是日子有功。好友見面都說我精神好多了，步履穩健了，更重要的是講起話來，中氣十足。

步入中年，不是等老，更不是等死。而是把握這大好時機，好好安排計劃，過一個美好的AA人生。

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撰文 : 羅乃萱 家庭發展基金總幹事，資深親子及婦女教育工作者

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