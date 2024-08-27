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日本天氣｜強颱風珊珊逼近日本　移動路徑貫穿全國　風力足以房屋倒塌

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最後更新： 49 分鐘前

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強颱風珊珊逼近日本，移動路徑貫穿全國，風力足以房屋倒塌(NHK圖片)

【日本天氣／關西／大阪／神戶／京都／奈良／打風／颱風／日本自由行／香港天氣】遊日市民要注意，當地未來數天天氣或進一步惡化。天文台指，颱風珊珊已增強為強颱風。在今（27日）早10時，珊珊集結在鹿兒島以南約370公里，預料向西北緩慢移動，靠近日本九州。

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根據日本放送協會（NHK）報道，當地氣象廳預計日本時間明日（28日）強颱風將逼近鹿兒島縣奄美地區，最大瞬時風速將達到70米，風力將足以導致部分房屋倒塌；料奄美地區以及日本西部和東部的太平洋沿岸將出現大雨，氣象廳敦促嚴格警惕強風、巨浪和山體滑坡。

氣象廳預計，超強颱風10號將於27日當地時間上午11點，在鹿兒島縣奄美市以東100公里的海域上空，向西北偏西方向緩慢移動。有日本氣象廳官員表示，因「珊珊」的預報圓非常大，所以很難預測它登陸的位置。

台氣象專家吳德榮在「三立準氣象・老大洩天機」專欄稱，它已出現清晰的風眼。他引述多國官方路徑預測圖稱，「珊珊」在日本九州南方海面受太平洋高壓的導引，向西北西移動，並逐漸轉北。它會在明、後天再逐漸轉向東北方，來一個大迴轉。它在登陸九州前達最強，之後受地形破壞、逐漸減弱。

他分析，「珊珊」將有2次或3次登陸日本的機會，或將先登陸九州、四國或本州，但登陸確切地點及時間仍在調整中。

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