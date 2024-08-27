男性健康丨研究指每周食3次「1類食物」　陽痿風險增3倍+影響人際關係

【男性/性功能/性功能障礙/辛辣食物/睪固酮/勃起功能障礙/陽痿/食物】最近有研究指出，頻繁食用辛辣食物會降低睪固酮水平，增加勃起功能障礙（俗稱「陽痿」）的發生風險；研究表示，若男士習慣每星期食辛辣食物達3次以上，罹患陽痿的風險是一般人的3倍。

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食辣增陽痿風險3倍

綜合外媒報道，湖南南華大學泌尿科近日發布最新研究，團隊針對男性飲食習慣與性功能障礙的關係進行研究，發現經常進食辛辣食物有機會增加勃起功能障礙的風險，數據顯示非吸煙者的情況最為明顯，而進食辛辣食物攝取頻率越高，勃起功能障礙的嚴重程度也會越高。

研究團隊指出，現今社會上40至70歲男性族群中有過半數人口有不同程度的勃起功能障礙，風險因素包括年齡增長、吸煙習慣、神經損傷，以及慢性病如心臟病、糖尿病等。不過，最新研究顯示，飲食習慣也會影響勃起功能障礙，雖然辛辣食物的影響機制尚不清楚，但研究顯示食用辛辣食物會影響睪固酮，食得越多辛辣食物，睪固酮水平就會越低；研究發現，日常飲食中習慣食用大量辛香料食物如咖喱的人，其體內荷爾蒙含量會比不食用者低12%，而每周食辛辣食物達3次以上，罹患陽痿的風險是一般人的3倍。

研究團隊提醒大家，本身患有勃起功能障礙的男性或需調整飲食，並考慮辛辣食物對性功能的影響，建議減少進食以改善性功能。

食辣影響人際關係

研究團隊亦發現，習慣食辣的男性較易產生易怒性格，增加與伴侶爭吵的頻率，變相會增加婚姻挑戰風險，同時會在各種人際關係上發生矛盾，團隊認為這些因素都會間接加劇影響性功能。

英國Bristol Urology Associates顧問醫生Professor Raj Persad針對該項研究表示：

研究結果印證了食用辛辣食物會影響體內荷爾蒙水平，這不僅會在男性族群上產生勃起功能障礙的風險，在整體社會族群上也可能會導致荷爾蒙失衡，增加罹患糖尿病或高BMI的風險，而這種影響也可能與勃起功能障礙相關。

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