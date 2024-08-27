香港小姐2024丨秦冀雯揸車水皮嚇窒馮盈盈　盧凱怡豪言買飛機鍾翠詩壓力爆煲　

▲ 馮盈盈、麥美恩與今屆港姐師妹秦冀雯、盧凱怡、鍾翠詩為拍《2024香港小姐 女．遊記》齊出海。

【香港小姐/香港小姐2024/馮盈盈/麥美恩/秦冀雯/盧凱怡/鍾翠詩】港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》在昨晚及今晚播出塞班之旅，馮盈盈、麥美恩（Mayanne）帶領7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry和12號鍾翠詩Tracy玩轉塞班。

昨晚（8月26日）《2024香港小姐 女．遊記》內，3位佳麗齊齊換上泳裝親親魔鬼魚，細細粒的12號鍾翠詩初時表現得驚驚青青，但後來玩得不亦樂乎，7號秦冀雯表現大膽，對魔鬼魚愛不釋手，更與其中一條名叫「李小龍」的魔鬼魚結緣，她笑言：「我抱佢時係最乖，永遠都唔會郁，其他人抱就會郁。」8號盧凱怡同樣玩得開心，笑言希望擁有魔鬼魚般滑嘟嘟的皮膚。

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香港小姐2024丨馮盈盈素顏曝光

之後，5人兵分兩路，麥美恩和8號盧凱怡體驗自駕小型飛機，馮盈盈則和7號秦冀雯、12號鍾翠詩去到藍洞浮潛。8號盧凱怡自駕小型飛機玩得十分盡興，起飛後全程由她控制小型飛機，她笑言：「我覺得揸飛機幾易，因為又冇燈，又冇塞車！我有新目標，我要買一架飛機！」對於8號盧凱怡的駕駛技術，同行的機師給予9分高分。

至於 馮盈盈、7號秦冀雯和12號鍾翠詩化身美人魚影靚相，雖然畫面唯美，但鏡頭後7號秦冀雯卻頻嗌想嘔，她說：「血氧唔係好充足， 搞到低血壓，全程好想嘔。」

另一焦點落在馮盈盈身上，浮潛完後素顏樣終極曝光的她，呻爆被製作組「賣豬仔」，盈盈高呼：「原來唔使化妝過嚟，因為上到水之後變到好似素顏咁，早知就唔嚟啦！」場面搞笑。

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香港小姐2024丨秦冀雯駕駛技術水皮

今晚（8月27日）《2024香港小姐 女．遊記》，5人體驗速度與激情之旅，她們分成兩組駕駛跑車環島遊，完成拍下風景靚相任務，之後再交由黎諾懿評分，較低分的一隊要被另一隊拍下「黑照」（黑材料照片）並設為電話桌面直至旅程結束為止。

馮盈盈與7號秦冀雯、8號盧凱怡一組，聲稱去過西藏自駕遊的7號秦冀雯負責開車，可惜駕駛技術勁水皮，在Cut線和入彎時頻頻出錯，嚇到盈盈瘋狂尖叫嗌停。

另邊廂，麥美恩負責開車載着12號鍾翠詩風馳電掣，兩人Chill爆大唱《越難越愛》。

▲ 盈盈被7號秦冀雯駕駛技術嚇怕。

香港小姐2024丨麥美恩「老公」現身

之後一行人出海玩水上降落傘，7號秦冀雯和8號盧凱怡，馮盈盈和12號鍾翠詩分成兩組比併，期間兩組更要背誦歷屆港姐冠軍名字。

該環節最大亮點不是佳麗和盈盈在高空嗌到拆天，而是坐在快艇上食花生的麥美恩，皆因她被自稱是其「老公」的船伕狂撩，更親手送上定情手環，認真好豔遇。

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香港小姐2024丨鍾翠詩壓力大

今次行程感觸良多，3位佳麗在營火會坦露心聲，齊齊淚腺失陷爆喊收場。

當中12號的鍾翠詩坦言因「華姐」包袱搞到壓力爆煲：「我覺得自己好冇自信，大家覺得我係華姐，講嘢又好似好官腔，我自己又好驚講錯嘢，好大壓力……..」

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