  • 32°C
香港時間 : 2024827日 (二) 13:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐2024丨秦冀雯揸車水皮嚇窒馮盈盈　盧凱怡豪言買飛機鍾翠詩壓力爆煲　

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

馮盈盈、麥美恩與今屆港姐師妹秦冀雯、盧凱怡、鍾翠詩為拍《2024香港小姐 女．遊記》齊出海。

【香港小姐/香港小姐2024/馮盈盈/麥美恩/秦冀雯/盧凱怡/鍾翠詩】港姐特備節目《2024香港小姐 女．遊記》在昨晚及今晚播出塞班之旅，馮盈盈、麥美恩（Mayanne）帶領7號秦冀雯Yvonne、8號盧凱怡Kerry和12號鍾翠詩Tracy玩轉塞班。

昨晚（8月26日）《2024香港小姐 女．遊記》內，3位佳麗齊齊換上泳裝親親魔鬼魚，細細粒的12號鍾翠詩初時表現得驚驚青青，但後來玩得不亦樂乎，7號秦冀雯表現大膽，對魔鬼魚愛不釋手，更與其中一條名叫「李小龍」的魔鬼魚結緣，她笑言：「我抱佢時係最乖，永遠都唔會郁，其他人抱就會郁。」8號盧凱怡同樣玩得開心，笑言希望擁有魔鬼魚般滑嘟嘟的皮膚。

香港小姐2024丨最後15強入圍佳麗名單　年齡身高三圍學歷詳細資料一文盡睇

點擊圖片放大
+14
+13

香港小姐2024丨馮盈盈素顏曝光

之後，5人兵分兩路，麥美恩和8號盧凱怡體驗自駕小型飛機，馮盈盈則和7號秦冀雯、12號鍾翠詩去到藍洞浮潛。8號盧凱怡自駕小型飛機玩得十分盡興，起飛後全程由她控制小型飛機，她笑言：「我覺得揸飛機幾易，因為又冇燈，又冇塞車！我有新目標，我要買一架飛機！」對於8號盧凱怡的駕駛技術，同行的機師給予9分高分。

至於 馮盈盈、7號秦冀雯和12號鍾翠詩化身美人魚影靚相，雖然畫面唯美，但鏡頭後7號秦冀雯卻頻嗌想嘔，她說：「血氧唔係好充足， 搞到低血壓，全程好想嘔。」

另一焦點落在馮盈盈身上，浮潛完後素顏樣終極曝光的她，呻爆被製作組「賣豬仔」，盈盈高呼：「原來唔使化妝過嚟，因為上到水之後變到好似素顏咁，早知就唔嚟啦！」場面搞笑。

點擊圖片放大
+7
+6

香港小姐2024丨秦冀雯駕駛技術水皮

今晚（8月27日）《2024香港小姐 女．遊記》，5人體驗速度與激情之旅，她們分成兩組駕駛跑車環島遊，完成拍下風景靚相任務，之後再交由黎諾懿評分，較低分的一隊要被另一隊拍下「黑照」（黑材料照片）並設為電話桌面直至旅程結束為止。

馮盈盈與7號秦冀雯、8號盧凱怡一組，聲稱去過西藏自駕遊的7號秦冀雯負責開車，可惜駕駛技術勁水皮，在Cut線和入彎時頻頻出錯，嚇到盈盈瘋狂尖叫嗌停。

另邊廂，麥美恩負責開車載着12號鍾翠詩風馳電掣，兩人Chill爆大唱《越難越愛》。

盈盈被7號秦冀雯駕駛技術嚇怕。

香港小姐2024丨麥美恩「老公」現身

之後一行人出海玩水上降落傘，7號秦冀雯和8號盧凱怡，馮盈盈和12號鍾翠詩分成兩組比併，期間兩組更要背誦歷屆港姐冠軍名字。

該環節最大亮點不是佳麗和盈盈在高空嗌到拆天，而是坐在快艇上食花生的麥美恩，皆因她被自稱是其「老公」的船伕狂撩，更親手送上定情手環，認真好豔遇。

最新影片推介：梁靖琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

香港小姐2024丨鍾翠詩壓力大

今次行程感觸良多，3位佳麗在營火會坦露心聲，齊齊淚腺失陷爆喊收場。

當中12號的鍾翠詩坦言因「華姐」包袱搞到壓力爆煲：「我覺得自己好冇自信，大家覺得我係華姐，講嘢又好似好官腔，我自己又好驚講錯嘢，好大壓力……..」

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
21:31 2024/08/14
香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
香港小姐2024︱「城大李嘉欣」倪樂琳想擁有馬甲線　感謝師姐彭慧中傳授出外景實用貼士
17:50 2024/08/15
香港小姐2024︱「城大李嘉欣」倪樂琳想擁有馬甲線　感謝師姐彭慧中傳授出外景實用貼士
香港小姐2024丨程姜月被封「翻版蔡潔」有壓力 愛周圍打卡曾與視帝合照
13:51 2024/08/26
香港小姐2024丨程姜月被封「翻版蔡潔」有壓力 愛周圍打卡曾與視帝合照
香港小姐2024丨15強佳麗首度齊泳裝亮相　盧凱怡上圍最豐滿秦冀雯梁嘉莹擁「豪華臀」
17:22 2024/08/15
香港小姐2024丨15強佳麗首度齊泳裝亮相　盧凱怡上圍最豐滿秦冀雯梁嘉莹擁「豪華臀」

你可能感興趣

香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
21:31 2024/08/14
香港小姐2024丨「翻版鍾麗淇」梁嘉莹被視三甲大熱 　外表充滿陽光氣息熱愛旅遊
香港小姐2024︱「城大李嘉欣」倪樂琳想擁有馬甲線　感謝師姐彭慧中傳授出外景實用貼士
17:50 2024/08/15
香港小姐2024︱「城大李嘉欣」倪樂琳想擁有馬甲線　感謝師姐彭慧中傳授出外景實用貼士
香港小姐2024丨程姜月被封「翻版蔡潔」有壓力 愛周圍打卡曾與視帝合照
13:51 2024/08/26
香港小姐2024丨程姜月被封「翻版蔡潔」有壓力 愛周圍打卡曾與視帝合照
馮盈盈 麥美恩 香港小姐 TVB 綜藝節目 塞班島 網絡熱話

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月27日 時間08:05）
急症室最長等候時間（08月27日 時間08:05）
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
8.28樂悠節｜八達通提供共828萬現金回贈　逾60商戶提供樂悠咭優惠
8.28樂悠節｜八達通提供共828萬現金回贈　逾60商戶提供樂悠咭優惠