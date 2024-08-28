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食用安全｜保鮮紙切勿包「3類食物」　毒理專家揭：隨時食塑化劑落肚

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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台灣有專家列出3類不宜使用保鮮紙的食物，提醒市民小心將塑化劑吃進肚內。

【保鮮紙／毒性／塑化劑／塑膠單體／PVC／PVDC／PE／PMP】保鮮紙是不少家庭的必備品，用以隔絕空氣中的水分或細菌、減緩食物變質的速度，雖然在使用上十分方便，但亦有一定的學問。台灣有毒理專家就提醒，使用保鮮紙時應避免包裹3種食物，以免釋出塑化劑，反而危害健康。

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台大毒理學研究所陳佳煌博士近日在健康節目《奕起聊健康》中提到，市面上常見的保鮮紙大致上可分為PE、PVC、PVDC及較為耐熱的PMP四類材質，其中PVC及PVDC的延展性較佳，但裡面可能添加了塑化劑，因此使用時要特別小心。

他列出以下3類食物，建議市民不要使用保鮮紙來包覆，否則有可能溶出塑化劑，損害健康。

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陳佳煌提醒，雖然PE及PMP不含塑化劑，但使用時仍建議套在較深的容器上，避免保鮮紙直接碰觸到食物。此外他亦提到，市面上有一部分保鮮紙以耐熱作為賣點，但它們實際上仍不適合進行高溫加熱，因為加熱過程中有可能會令聚合物的塑膠單體裂解出來，繼而對健康造成危害。

他補充，台灣自2023年7月起已規定禁止使用含有PVC材質的包裝材料，並停止製造及輸入，不過在此日期前生產的PVC保鮮紙就不受規範，因此建議市民選購保鮮紙時可參考製造日期，並仔細查看保鮮紙的材質。至於裝載食物的容器，則建議挑選玻璃或陶瓷材質為佳。

更多相關報道：【食用安全】保鮮紙覆蓋食物易釋出塑化劑？　2款物質忌用1個方法避毒素

同場加映：20款安全密實袋／保鮮袋／保鮮紙

消委會於2019年檢測了市面上共20款密實袋、保鮮袋和保鮮紙，比較各款樣本的價錢、耐熱程度和會否在接觸食物後釋出有害物質等多方面表現，結果全部樣本皆通過測試。以下為完整名單：

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全部樣本釋出有害物質未有超過標準

針對釋出有害物質測試，消委會參考歐洲標準，把樣本物料以特定溫度及時間，放置在3種模擬液之中，包括3%醋酸、10%乙醇及油膩食物。結果發現，所有樣本均會釋出有害物質，但同時未有釋出超過標準之雜質；惟「旭化成」和「鑽石」2款保鮮紙釋出之雜質量較高，不過仍在標準合格範圍內。

1款樣本於高溫下縮小達80%

針對耐熱程度測試，消委會把樣本物料剪裁成10厘米乘10厘米尺寸，放置於各樣本所聲稱的最高耐熱溫度環境下10分鐘，觀察物料尺寸和厚度會否出現變化，以及會否因受熱而破裂溶解。結果發現所有樣本均未出現破裂或溶解現象，惟聲稱可於微波爐使用的保鮮紙「TOPVALU」放置於攝氏140度環境下10分鐘後，發現長度和闊度均縮小達80%，厚度則大幅增加。

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