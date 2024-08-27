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柳俊江生前女友丨Grace深夜甫柳俊江自彈自唱《一生中最愛》 　掛念對方：真的想你

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 21 分鐘前

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柳俊江永遠在大家心中。

TVB前新聞主播「柳爺」柳俊江在今年1月4日在寓所輕生，終年42歲。事隔半年多，其女友Grace似乎已走出陰霾，積極面對生活。

Grace未有因男友離世而與疏遠其家人，除了曾一同到大埔慈山寺參拜外，早前Grace更有為柳媽媽慶祝生日，十分有心。

柳俊江生前女友丨Grace告別傷痛首開腔談黑粉　獲柳爺家人陪慶生證關係密切

掛念對方

雖然「柳爺」已經離世半年多，Grace仍然不捨對方，日前深夜時突然在IG STORY甫出柳俊江生前片段。

片中見柳俊江用結他自彈自唱，唱出譚詠麟金曲《一生中最愛》，唱得相當有感情，更不時一臉情深望向揸機的Grace，令人聽得非常感動。

往日回憶點滴在心頭，雖然他們天人永隔，相信在Grace心中永遠也忘記不了這個「一生中最愛」。

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