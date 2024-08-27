  • 32°C
香港時間 : 2024827日 (二) 13:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

陳曉華（Hera）跟朱敏瀚傳出婚訊！

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）入行後備受TVB力捧，今年下甸有《非常檢控觀》、《異空感應》、《巾幗梟雄之懸崖》3劇在手，獲封「劇后」。

於事業如日方中之際，今日有報導指陳曉華跟男藝人朱敏瀚秘戀逾年，二人已共賦同居，報導又指雙方已見家長，他們亦計劃年底於東南亞拉埋天𥦬。

明星放閃丨方力申與女友Maple激罕公開放閃　小方為與陳曉華緋聞被翻炒派定心丸

點擊圖片放大
+10
+9

2020年，首次拍劇的Hera跟朱敏瀚於劇集《迷網》中飾演戀人，當時朱敏瀚正跟華姐余思霆拍拖，2022年，二人於無預警下宣布分手，結束3年多感情，當時有指因疫情分隔兩地影響惑情，之後朱敏瀚跟JW因拍劇而傳緋聞！

至於陳曉華此位新一代花旦緋聞也相當豐富，入行不久被爆曾跟狄以達拍拖，其後拍攝《異搜店》時跟何廣沛傳緋聞，又因駕駛MIRROR成員陳卓賢（lan）的座駕惹來同居傳聞。及至去年，陳曉華被指跟羅天宇傳緋聞，二人於節目《咔嚓咔嚓》結緣，並同遊日本，今年又傳出方力申力追陳曉華。

【女神收割機】羅天宇異性緣廣再惹緋聞　與陳曉華同期遊日傳出地下情

點擊圖片放大
+7
+6

最新影片推介：梁靖琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【女神收割機】羅天宇異性緣廣再惹緋聞　與陳曉華同期遊日傳出地下情
09:47 2023/03/23
【女神收割機】羅天宇異性緣廣再惹緋聞　與陳曉華同期遊日傳出地下情
【緋聞女王】陳曉華棄當護士選港姐奪冠　曾與Ian方力申傳緋聞【多圖】
13:30 2023/03/23
【緋聞女王】陳曉華棄當護士選港姐奪冠　曾與Ian方力申傳緋聞【多圖】
【華姐冠軍】情斷朱敏瀚後與四眼男遊東京斷正　余思霆曾提「結婚論」預告封盤？【多圖】
14:41 2023/06/23
【華姐冠軍】情斷朱敏瀚後與四眼男遊東京斷正　余思霆曾提「結婚論」預告封盤？【多圖】

你可能感興趣

【女神收割機】羅天宇異性緣廣再惹緋聞　與陳曉華同期遊日傳出地下情
09:47 2023/03/23
【女神收割機】羅天宇異性緣廣再惹緋聞　與陳曉華同期遊日傳出地下情
【緋聞女王】陳曉華棄當護士選港姐奪冠　曾與Ian方力申傳緋聞【多圖】
13:30 2023/03/23
【緋聞女王】陳曉華棄當護士選港姐奪冠　曾與Ian方力申傳緋聞【多圖】
【華姐冠軍】情斷朱敏瀚後與四眼男遊東京斷正　余思霆曾提「結婚論」預告封盤？【多圖】
14:41 2023/06/23
【華姐冠軍】情斷朱敏瀚後與四眼男遊東京斷正　余思霆曾提「結婚論」預告封盤？【多圖】
陳曉華 朱敏瀚 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 香港小姐 狄以達 羅天宇 余思霆 迷網

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月27日 時間08:05）
急症室最長等候時間（08月27日 時間08:05）
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
8.28樂悠節｜八達通提供共828萬現金回贈　逾60商戶提供樂悠咭優惠
8.28樂悠節｜八達通提供共828萬現金回贈　逾60商戶提供樂悠咭優惠