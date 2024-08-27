香港小姐丨TVB力捧花旦陳曉華突傳年底做人妻　被指秘戀朱敏瀚逾年

▲ 陳曉華（Hera）跟朱敏瀚傳出婚訊！

2018年港姐冠軍陳曉華（Hera）入行後備受TVB力捧，今年下甸有《非常檢控觀》、《異空感應》、《巾幗梟雄之懸崖》3劇在手，獲封「劇后」。

於事業如日方中之際，今日有報導指陳曉華跟男藝人朱敏瀚秘戀逾年，二人已共賦同居，報導又指雙方已見家長，他們亦計劃年底於東南亞拉埋天𥦬。

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2020年，首次拍劇的Hera跟朱敏瀚於劇集《迷網》中飾演戀人，當時朱敏瀚正跟華姐余思霆拍拖，2022年，二人於無預警下宣布分手，結束3年多感情，當時有指因疫情分隔兩地影響惑情，之後朱敏瀚跟JW因拍劇而傳緋聞！

至於陳曉華此位新一代花旦緋聞也相當豐富，入行不久被爆曾跟狄以達拍拖，其後拍攝《異搜店》時跟何廣沛傳緋聞，又因駕駛MIRROR成員陳卓賢（lan）的座駕惹來同居傳聞。及至去年，陳曉華被指跟羅天宇傳緋聞，二人於節目《咔嚓咔嚓》結緣，並同遊日本，今年又傳出方力申力追陳曉華。

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