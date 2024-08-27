  • 33°C
香港時間 : 2024827日 (二) 15:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

TVB女藝人與193揸同款法拉利勁富貴？　本尊回應：唔知架車賣幾錢

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

呢位TVB女藝人愈來愈富貴？！

ERROR成員郭嘉駿（193）日前在土瓜灣美善同道駕駛紅色法拉利倒車時，不小心撞倒站在車後的一名老婦，事件被車cam拍到並被放上網。

193後來澄清事件來龍去脈，表明沒有不顧而去：「我當刻即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷，亦問咗需唔需要報警或送院。婆婆話冇事唔需要，於是我便上車離開。事後我已為事件向警方備案，亦會盡力配合跟進。」

繼TVB節目《瞬間直擊半小時》提及193撞跌婦人一事後，193再於TVB扯上關係，事關有TVB女藝人被指與193有同款法拉利！

ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問　193：事件已交由律師及警方處理

點擊圖片放大
+15
+14

TVB女藝人與193揸同款法拉利？

193所駕駛的法拉利458 Italia，正正與36歲TVB女藝人譚嘉儀社交網短片內的相同，她回應傳媒時澄清自己沒有法拉利，片中出現的法拉行是她問車行借來拍搞笑短片。

她直言：「我唔知架車係實質賣幾錢，淨係知好貴，買唔起。」

最新影片推介：梁靖琪專訪

TOPick柴犬追星
我都係爸媽丨梁靖琪生大仔煎熬近20個小時　Toby自認非「虎媽」不追女有原因

參加《巨聲3》入行　被指忽然富貴

現年36歲的譚嘉儀不時在社交網晒驕人身材、打卡相，她在2011年於TVB《超級巨聲3》奪季軍後入行，推出個人單曲外，她也有參與TVB劇集演出，於《降魔的》演玩偶「莉莉」而備受注目。曾推出過5張個人專輯的她，將於10月尾再開個人騷。

星運一般的譚嘉儀，近年晒名袋、出海、旅行，過著如富婦般的生活，有指她過往為節省租金支出而與家人同住大埔村屋，直至2022年，「升呢」進駐烏溪沙千萬海景豪宅，似乎財來自有方！

點擊圖片放大
+15
+14

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問　193：事件已交由律師及警方處理
18:48 2024/08/20
ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問　193：事件已交由律師及警方處理
東張女神x香港小姐丨鄧凱文中門大開騷火辣身材　分享減肥血淚史：我真係唔食嘢
17:41 2024/08/20
東張女神x香港小姐丨鄧凱文中門大開騷火辣身材　分享減肥血淚史：我真係唔食嘢
宅男女神X開心速遞丨李芷晴擁葫蘆身形兼逆天長腿　網民力撐值得擁有更多機會【多圖】
14:08 2024/08/22
宅男女神X開心速遞丨李芷晴擁葫蘆身形兼逆天長腿　網民力撐值得擁有更多機會【多圖】
香港小姐x東張女神｜何沛珈身材更勝選美時　網民流鼻血大讚贏晒今屆港姐【多圖】
14:06 2024/08/23
香港小姐x東張女神｜何沛珈身材更勝選美時　網民流鼻血大讚贏晒今屆港姐【多圖】
宅男女神丨關嘉敏30歲生日晒水着派福利　預告有驚喜送粉絲【多圖】
12:13 2024/08/26
宅男女神丨關嘉敏30歲生日晒水着派福利　預告有驚喜送粉絲【多圖】

你可能感興趣

ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問　193：事件已交由律師及警方處理
18:48 2024/08/20
ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問　193：事件已交由律師及警方處理
東張女神x香港小姐丨鄧凱文中門大開騷火辣身材　分享減肥血淚史：我真係唔食嘢
17:41 2024/08/20
東張女神x香港小姐丨鄧凱文中門大開騷火辣身材　分享減肥血淚史：我真係唔食嘢
宅男女神X開心速遞丨李芷晴擁葫蘆身形兼逆天長腿　網民力撐值得擁有更多機會【多圖】
14:08 2024/08/22
宅男女神X開心速遞丨李芷晴擁葫蘆身形兼逆天長腿　網民力撐值得擁有更多機會【多圖】
譚嘉儀 郭嘉駿 娛樂人物職業 演員 歌手 娛樂行業 娛樂機構 法拉利 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（08月27日 時間08:05）
急症室最長等候時間（08月27日 時間08:05）
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
聲夢小花｜鍾柔美自稱棄大學Offer讀副學士　網民猜測Yumi決定另有目的【多圖】
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
居屋2024│消息指房委會將推售5個新居屋屋苑　逾7000伙單位包括觀塘、油塘及啟德
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」
8.28樂悠節｜八達通提供共828萬現金回贈　逾60商戶提供樂悠咭優惠
8.28樂悠節｜八達通提供共828萬現金回贈　逾60商戶提供樂悠咭優惠