TVB女藝人與193揸同款法拉利勁富貴？　本尊回應：唔知架車賣幾錢

▲ 呢位TVB女藝人愈來愈富貴？！

ERROR成員郭嘉駿（193）日前在土瓜灣美善同道駕駛紅色法拉利倒車時，不小心撞倒站在車後的一名老婦，事件被車cam拍到並被放上網。

193後來澄清事件來龍去脈，表明沒有不顧而去：「我當刻即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷，亦問咗需唔需要報警或送院。婆婆話冇事唔需要，於是我便上車離開。事後我已為事件向警方備案，亦會盡力配合跟進。」

繼TVB節目《瞬間直擊半小時》提及193撞跌婦人一事後，193再於TVB扯上關係，事關有TVB女藝人被指與193有同款法拉利！

ERROR成員丨郭嘉駿強調撞跌老婆婆後有馬上慰問 193：事件已交由律師及警方處理

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TVB女藝人與193揸同款法拉利？

193所駕駛的法拉利458 Italia，正正與36歲TVB女藝人譚嘉儀社交網短片內的相同，她回應傳媒時澄清自己沒有法拉利，片中出現的法拉行是她問車行借來拍搞笑短片。

她直言：「我唔知架車係實質賣幾錢，淨係知好貴，買唔起。」

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參加《巨聲3》入行 被指忽然富貴

現年36歲的譚嘉儀不時在社交網晒驕人身材、打卡相，她在2011年於TVB《超級巨聲3》奪季軍後入行，推出個人單曲外，她也有參與TVB劇集演出，於《降魔的》演玩偶「莉莉」而備受注目。曾推出過5張個人專輯的她，將於10月尾再開個人騷。

星運一般的譚嘉儀，近年晒名袋、出海、旅行，過著如富婦般的生活，有指她過往為節省租金支出而與家人同住大埔村屋，直至2022年，「升呢」進駐烏溪沙千萬海景豪宅，似乎財來自有方！

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