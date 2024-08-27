北上親子遊｜深圳山姆超市烤雞驚現「子彈」狀異物　內媒揭多次同類事件曾有人吃出鋼針

▲ 深圳山姆烤雞現子彈狀異物，山姆回應事件未發現有任何可疑的金屬異物。

【北上消費/山姆中伏/山姆烤雞/食品安全/北上消費】不少港人周末都會一家大細北上親子遊，山姆超市是其中一個熱門購物點，但不時亦有網民分享「中伏」經歷，甚至控訴食物安全問題。近日有男子在深圳山姆超市購買烤雞，進食時發現當中出現一枚類似子彈形狀的異物。有內地傳媒指出，事件並非首次這發生，過往亦有消費者於山姆的烤雞中發現異物。山姆對此回覆表示，供應機器並無此零件，生產過程也沒有問題，表明會再深入調查事件。

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山姆超市｜烤雞出現子彈狀異物

深圳的張先生向內媒「南都周刊」報料稱，8月18日在山姆超市前海店購買了「MM美式烤雞」，回家吃到一半便發現烤雞腹部有一枚子彈形狀的金屬異物，該異物長約3厘米，頂部更有可以擰開的螺紋蓋，內裡則裝有彈簧。

張先生就事件向山姆投訴，並附上照片，山姆回覆指，供應商機器上並沒有此零件，生產環節也沒有問題。山姆提出可進行退款，但張先生拒絕，並希望山姆能夠給出一個令人滿意的答覆：

到底異物從何而來？

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山姆超市｜排查後未發現任何異物

內媒向山姆會員超市查詢時，山姆回覆指已第一時間向對門店烤雞全流程所接觸的設備進行排查，又要求供應商展開相關調查。根據初步調查報告，未發現任何可疑的金屬異物，同時山姆也表明會再作更深入的調查，並希望張先生可以將異物帶到門店進行會員服務處理。

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山姆超市｜加工過程有機會混入異物

有業內人士表示，食品在加工的過程中，有多種途徑可能導致機器零件等異物混入食品中，例如在人工檢修過程出現疏漏，或人為造成，或機器自然磨損導致的脫落。而張先生圖中的異物可能在屠宰場處理雞隻時混入，但正規食品通常也會使用金屬探測器監測異物。不過，該業內人士指，事件中這種較大尺寸的金屬異物在進行探測時無法被測出的機率極低，因此無法斷定異物在哪個環節混入。

山姆超市｜非首次事件 過往曾吃出鋼針

內地媒體表示，已有多位消費者曾投訴山姆美式烤雞存在食安問題，自今年以來，有4位消費者表示在吃完烤雞後出現肚瀉的的情況，2023年11月有人吃出過鋼針，可見，這類事件非是首次發生。

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