「凍齡男神」出沒深水埗！張智霖遊走民居為群眾代言  保健秘訣大公開

即使已到天命之年仍被封為「凍齡男神」的張智霖（Chilam），出道多年外貌及身型並沒有留下歲月痕跡，經常神采飛揚的他可見十分重視保健，而保健秘訣就是服用選用優質成份的保健食品。Chilam本身是天然營養補充品品牌CATALO的真實用家，最近更獲邀擔任為品牌新代言人，並以「代言人」身份遊走深水埗大街小店，代表街坊真實用家將保健秘訣透過短片與大眾分享。立即看看Chilam當日拍片的精彩花絮啦！

一直服用CATALO護肝保健食品的Chilam，對CATALO品牌擁有百份百信頼，今次更以「代言人」身份與不同年齡和背景的真實用家討論健康秘訣及信賴CATALO的原因。拍攝當日遇上酷熱天氣，身穿長袖外套的Chilam「大汗疊細汗」，但正式拍攝時，Chilam對着鏡頭表現專業，展露「煞食」的迷人笑容，並跟隨拍攝團隊遊走深水埗大街小店，與飾演街坊用家的多位不同造型的演員合作完成一個又一個拍攝場口。Chilam每次出現都引來一眾街坊圍觀，難得見到「凍齡男神」落區都非常興奮，不斷大讚Chilam保養得宜。

短片故事以不同真實用家的體驗作藍本



咦，為何Chilam與一對身穿婚紗禮服的男女拍片？這個鏡頭的靈感源自真實用家的體驗，日日對着電腦屏幕一大堆數字的一對會計師準新人表示：「每日做嘢對住電腦屏幕及數字9小時以上，雙眼又攰又乾，年尾埋數仲要做通頂，收工時雙眼直情出曬紅筋。好彩三年前開始一直食護眼產品，雙眼依家無咁攰，就算長時間對住電腦都唔會眼乾！」

退休人士提升關節健康重拾活力



Chilam與2位一身運動服、手持網球拍的中年演員一起拍攝，這對演員飾演熱愛運動、享受退休生活的夫婦，原來是演繹曾因關節痛而困擾的真實用家的故事，該用家透露：「本來行山、跑步、打網球樣樣都啱玩，不過五、六年前關節開始唔聽話，跑幾步、郁吓就會痛，好多運動都做唔到，日日要屈喺屋企，無晒朋友！後來老友推介關節保健產品，話產品有科研專利，好專業，估唔到連續服食兩、三個星期後，關節再唔會郁吓就痛，就算打風落雨都再無風濕骨痛，依家跑步、打網球、打羽毛球樣樣都可玩到盡，關節健康咗，可以參加更多活動，真正享受到開開心心嘅退休生活！」

產後媽媽Keep住由內靚到外



深水埗大南街等區内特色咖啡店色林立，Chilam與飾演靚太的演員齊齊展露燦爛自信的笑容玩自拍，不說不知，拍攝取材自一位產後媽媽的個人體驗：「放完產假要返工，放工後要照顧屋企，根本忙到無時間無心機扮靚做Facial。自從食咗保健產品後，身體由內到外都健康咗，面色同皮膚都變好，依家唔洗化妝都可以keep住靚。」

教師用家成功改善睡眠質素



為了呈現不同身份的真實用家故事，每個拍攝場口都經過悉心佈置，其中更演繹一位中學教師用家成功改善睡眠質素、放鬆心情的故事，拍攝團隊就提前花了數小時佈置一個流動書車場景，務求拍攝出最佳效果。Chilam一邊等埋位，一邊用手提小風扇降溫，當正式拍攝時，Chilam與飾演中學教師的女演員作眼神交流，只需一兩take便完美完成這個鏡頭。

產品成份天然助準媽媽改善胃口瞓得好



最後，來到拍攝一位準媽媽用家的故事，已為人父的Chilam明白到懷孕準媽媽的心情：「懷孕後每日陀住BB行嚟行去，真係好攰，加上懷孕初期成日嘔，搞到精神好差，營養唔夠卻又無胃口，經常擔心BB營養不足會影響發育。」準媽媽視BB的健康為最關注的事情並會十分留意是否適用成份天然的食物及營養補充品。攝取適量的營養不但有助改善懷孕不適的狀況，更可提升食欲及睡眠質素，「準媽媽身體健康，肚裡的BB自然能健康成長啦！」Chilam與飾演準媽媽的女演員在花店門前等候拍攝時有說有笑，相當親民。

科研實證 x 天然成份 100%真實用家信賴



是次Chilam為不同的真實用家代言拍片，個個對CATALO保健食品都是好評及信賴，加上自己Chilam的真實體驗，親身感受CATALO產品的功效及安全性，所以很有信心代表一眾真實用家在鏡頭前與廣大市民一一分享。

CATALO自1999年堅持以優質天然原材料及產品研發各式健康食品，更一直與時並進致力打造創新高效並有科研實證的天然配方。CATALO品牌的健康食品多不勝數且獲獎無數，產品均是經過科研實證及選用來自世界各地的品牌成份，保證天然及高品質，難怪CATALO的產品獲100%真實用家信賴。

CATALO藉着25周年推出一系列優惠活動，門店及網店均同步進行優惠，詳情請參閱 https://bit.ly/3XlRCyB

資料來源：CATALO



（特約）