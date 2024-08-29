正能量｜擁7個學位的環保建築師　努力10年鍥而不捨終圓夢

▲ 漫長的追夢路途，Tony坦言充滿艱辛與困難，但走過了就會增加「戰鬥力」。（朱永倫攝）

為達成夢想，葉頌文可謂全力以赴竭盡所能：中學畢業被大學建築系拒諸門外，他另闢蹊徑改修讀木土工程裝備自己，畢業後覓得安穩工作，卻未忘心底那未熄滅的火，3年後報讀同一大學的建築系仍觸礁，幾番波折，終被澳洲一所大學取錄，踏進建築系的門檻。

▲ 漫長的追夢路途，Tony坦言充滿艱辛與困難，但走過了就會增加「戰鬥力」。（朱永倫攝）

目標達到後，葉頌文仍孜孜不倦，身懷7個學位的他勸勉年青人：不要輕言放棄。

環保建築師葉頌文（Tony）三代與建築設計結下不解緣。他父親受地盤做科文的爺爺影響，開設了一間室內設計公司。Tony自小受薰陶，學生時代在爸爸的公司做暑期工，空間設計的意念常縈繞他腦海中。

他中學階段已愛煞建築，讀九龍工業學校科目都是工科，為了將來讀建築自修美術。「我中學美術老師是著名攝影藝術家盧玉瑩，因我自修這科，要在小息、午飯請教她。」

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未能如願入建築系

但可惜大學入不到心儀的建築系，修讀土木工程系中的環境工程，一讀3年順利畢業。

畢業後Tony在工程公司任職見習工程師，主要做土力工程，修斜坡做地基，他見已清還學生貸款後，再嘗試報讀朝思暮想的建築。「當時我都有掙扎，因做工程師4年就可考牌，心想是否做多一年去考牌呢？但實在好想讀建築，是時候實踐夢想。」

▲ 1995年大學起跑綫未能如願入讀建築系，1998年港大工程系畢業，任職見習工程師3年。（相片由被訪者提供）

可是第二次再報讀建築系，他這次連面試的機會也沒有。見香港城巿大學與昆士蘭科技大學合辦一個建築學位課程獲錄取，用了兩年多時間完成學士學位，其後在2005年也完成了港大的建築碩士課程。他由1995年入讀土木工程系到2005年成為建築碩士，足足度過了十個寒暑，追夢之路迂迴曲折。

超額完成 學業大豐收

圓了夢，他的腳步未有停下來，Tony一直進修，這些年來已取得兩個學士學位、四個碩士學位及一個博士學位，其志可嘉。

讀土木工程學到的，對他的建築事業能相輔相承。「我設計一個建築物時，會想到實際的效果、起唔起到的可行性、有無力學的支撑等，從工程的角度去考量。」

▲ 勸勉要堅持夢想，機會來到不是一個人就能達到，要學懂感恩幫過你的人，家人是他最大後盾。他與家人攝於2005年港大碩士畢業展。（相片由被訪者提供）

他敲定環保建築方向發展，有其道理。「讀土木工程的畢業論文題材我是寫堆填區污水處理，深明可持續環境對建築師、社會設計師舉足輕重。我們是社會設計者，人們居住環境靠我們去設計，讀環境工程時已洞悉到有這責任。」

巴西極環保小城巿

早在他在港大讀建築碩士時，建築學會有一獎學金，讓他有機會到巴西及秘魯遊學16天，在巴西古里提巴（Curitiba），一個被稱為最可持續發展的城巿，對他有很大得着。這地方面積比香港小，但巿貌極乾淨，9成廢物被回收，大部分人乘公共交通工具。能有如此佳績，要歸功於70年代當地一位巿長，任職12年中大力推動改善城巿景觀。「在一個缺乏資源的地方都能做到環保，為何香港不可以呢？給我很大的衝擊是，領導者很重要，有願景方能推動。」

▲ 2004年獲取香港建築師學會學生獎學金，遊學巴西及秘魯，拜訪被譽為全球最環保城市之一位於南巴西的古里提巴。（相片由被訪者提供）

要數他職場生涯的轉捩點，是2011年參與九龍灣的香港首座零碳排放建築物「零碳天地」項目。「這項目可說是學以致用，把學到的可持續環境設計應用上。雖然要一年半要完成這個項目是有點辛苦，但認識了很多環保建築的先進科技，也得益不少。」他陸續的代表作有啟德環保住宅「煥然壹居」、柴灣「THEi高科院」，都取得環保建築大獎，實力得到肯定。

綠色建築光譜

他說，綠色建築是一個光譜，像「零碳天地」屬於深綠，展示最環保的建築。「因為成本資源或不同原因，也有一些中綠和淺綠項目，如採用可回收物料、低隱含碳、少碳足印建築材料，在空間設計上引入天然光、自然風和室內綠化等。」在沒有影響成本上加入環保元素，會得到客戶支持，他最是欣喜。

▲ 榮獲香港建築師學會2010年青年建築師年獎，獎品為3星期美國遊學經費，在紐約北部的零碳建築Omega Center for Sustainable Living留影。（相片由被訪者提供）

2017年8月Tony自立門戶，開設自己的環保建築師事務所，盡力在每一個項目都推動環保，今年剛好踏入7周年，他滿有感觸。「地球像一個身體，擦損了會復元，但如今已破壞到難以回復。我們的責任不單是減少破壞，更應該是重建，令環境更好。所以環保已不是一個選擇，而是要盡快去做。」Tony所言甚是，大家一同身處地球村，已不能獨善其身了。

▲ 2023年成為香港理工大學設計學院博士。（相片由被訪者提供）



《綠惜見未來》

港台電視節目《綠惜見未來》以紀錄片形式，每集以一個可持續發展議題，探討衣、食、住、行等各個生活層面，政府政策如何推動可持續發展，市民如何融入綠色生活，共同守護地球。

播放日期及時間：逢星期六7pm

播放頻道：港台電視31