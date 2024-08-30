百年手工床褥品牌A.H.Beard登陸九龍灣MegaBox  家族企業推創新可回收概念  

▲ A.H.Beard九龍灣MegaBox專門店開幕禮上，家族企業掌舵人及管理層、澳洲駐香港總領事、商務部專員及香港合作夥伴代表等一同剪綵揭幕。

A.H.Beard九龍灣MegaBox專門店早前盛大開幕，邀得A.H.Beard家族企業掌舵人及管理層、澳洲駐香港總領事、商務部專員及香港合作夥伴代表等出席。品牌期望今年年底前在港增設更多分店，以及在為港人提供優質睡眠體驗之餘，致力邁向可持續發展。



百年家族企業 傳承工匠技藝



A.H.Beard在1899年於澳洲成立，是一間擁有超過120年歷史的家族企業，致力於為全球消費者提供優質的床具和卓越的睡眠體驗。作為家族企業的第4代掌舵人，A.H.Beard主席Garry Beard特別來港出席新店開幕儀式。Garry表示，A.H.Beard的品牌理念「Premium Sleep & Mattresses Since 1899」包含很多涵義，作為世界頂級床具品牌之一，每一張床褥都由睡眠工匠運用鈕扣釘及手工縫製等工匠技藝手工製作。因此，他對旗下產品質素充滿信心，並深明香港消費者對床褥質素及售後服務的高期望。

▲ A.H.Beard主席Garry Beard（左）與A.H.Beard國際發展部總監David Jack專程從澳洲來港參與新店開幕。

提升睡眠健康 線上學習中心



另一方面，品牌亦因推廣睡眠健康計劃而著名，致力為人們提供最佳的睡眠環境。A.H.Beard國際發展部總監David Jack指出，品牌與醫生和睡眠科學家合作，了解良好睡眠如何影響身心健康，並專注於打造能給人們最佳健康和睡眠的高端床褥，而不是與便宜的產品競爭，「作為一家家族企業，A.H.Beard可以靈活行事，包括尋找世界上最好的技術和合作夥伴，共同打造最好的產品。」

針對客戶對提升睡眠質素的需求，A.H.Beard設立了「A.H.Beard's Sleep Wellness Centre」，提供不同類型的線上課程及服務，幫助人們了解睡眠的6大要素，找出阻礙他們獲得良好睡眠的因素，從而在更好的環境中獲得更好的睡眠，擁有更好的健康和生活。在線下，A.H.Beard專門店的睡眠顧問亦樂意細心聆聽顧客的需要，透過試用不同的產品，為其尋找最適合個人需要的床褥。



結合工藝與科技 注重可持續發展



A.H.Beard成立至今，歷經百年，是全球少數能夠製作純手工床墊的企業。Garry強調，經過5代，A.H.Beard不斷與時並進，致力結合工匠精湛工藝及嶄新科技，為顧客提供最深入的睡眠體驗。「每張A.H.Beard Signature床褥均由熟練的工匠將天然材料結合品牌研發的高科技承托系統，以純手工進行製作，可說是傳統與創新的完美結合。」

▲ Orchestra系列糅合傳統手工側縫技術及微型彈簧和天然纖維，每一個部分均融合了傳統和現代技術。

David以品牌最具代表性的Signature Orchestra系列床褥的製作工藝為例：「這款床褥使用了傳統的手工側縫技術，內部則使用了質量最高的微型彈簧和天然纖維，每一個部分都融合了傳統和現代技術。」

談到A.H.Beard的國際市場發展，David表示除了香港，品牌在中國內地、泰國、韓國、南美和美國都有合作夥伴，不久也將進軍歐洲市場。他更特別提到與香港合作夥伴EMMAS Spectrum近十年來合作無間，是品牌在海外市場最成功的合作之一。

隨着近年全球消費者對綠色環保的意識和產品需求不斷提升，A.H.Beard亦十分注重可持續發展。Garry表示，品牌20年前開始認真將可持續發展計劃納入業務營運。「去年，我們阻止了60萬張床進入垃圾堆填區，與慈善機構合作，將這些床褥拆解並回收。至於產品方面，品牌旗艦產品之一的Origins系列，是全球首個100%可回收再用的袋裝彈簧承托系統，採用澳洲當地可持續來源天然纖維、布料及可回收組件，全人手製作，於提供優質睡眠的同時，與顧客一同支持可持續發展的未來。」

▲ Origins系列是全球首個100%可回收再用的袋裝彈簧承托系統，體現品牌對可持續發展的承諾。

David補充，A.H.Beard擁有全球認可的綠色標籤認證，確保品牌與供應商以道德和可持續的方式進行生產。他更特別提到Origins系列床褥均為手工縫製，絕不使用膠水縫合，因此於使用壽命結束時可輕易拆解及分離組件，以進行回收再用，切合香港消費者對環保和可持續產品的關注。因此，對於那些追求最極致的睡眠體驗以及實踐環保承諾的消費者來說，A.H.Beard無疑是理想的選擇。

A.H.Beard體驗店地址:

九龍灣MegaBox 3樓2-3號舖

荃灣廣場5樓503B號舖

元朗形點II 3樓 A312b號舖

營業時間：

一至五: 11am - 8pm

六日及公眾假期: 11am - 9pm

（特約）