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泰國墜機｜泰國9人墜機兩中國家庭遇難　「暑假親子旅行」成死亡之旅一女孩剛13歲生日

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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泰國墜機遇難兩家庭原是多年好友，「暑假親子旅行」踏死亡之旅，一名女孩剛過13歲生日。

【泰國墜機／空難／小型飛機／私人飛機／旅遊】泰國一架載有9人的小型飛機上周四（22日）下午在北柳府（Chachoengsao）墜毀，機上9人全部罹難，死者包括5名中國籍乘客，其中兩人分別是12歲和13歲的兒童。

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5名中國遊客遇難

綜合外媒報道，泰國時間8月22日下午2時46分，一架航班號為TFT209的小型飛機，原定從曼谷素萬那普國際機場，前往南部達叻府，但起飛10多分鐘後，同機場控制塔失去聯絡，其後證實在北柳府巴功縣一處紅樹林墜毀。救援人員抵達現場時，發現飛機殘骸碎片和乘客個人物品四散，並陷入泥沼中，機上9人無一生還。

根據泰國《民族報》（Nation Thailand）公布的9名死者英文名單，根據姓氏估計當中5位為中國遊客，另外包括2名泰國籍機師及副機師、2名機組人員。而泰國Amarin TV公開5名中國籍死者的護照，5人的姓名與《民族報》的名單一致。

死者名單如下：

張晶晶（Chang Jing Jing，12歲）

張晶（Chang Jing，43歲）

唐虞（Tang Yu，42歲）

尹勁峰（Yin Jin Fang，45歲）

尹航（Yin Han，13歲）

Napak Jeerasiri （35歲，機組人員）

Siriyupa Arunathit （26歲，機組人員）

Pornsak Totap（30歲，副機師）

Anucha Dejapirakchon （61歲，機師）

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更多相關報道：遊泰注意｜泰國布吉山泥傾瀉13死20傷　緬甸戀人被尋獲遺體死前一刻「緊緊相擁」

遇難兩家庭原是多年好友

據内地媒體《北青深一度》報道，此次事故遇難者中的5名中國遊客，分別來自兩個家庭，是相交多年的好友。他們的一位共同好友齊菲（化名）透露，兩家人平時工作繁忙，這次是趁暑假，一起帶孩子出遊，其中一家的女兒上個月剛過完13歲生日。

兩個家庭此次旅行目的地，原本是前往泰國Koh Kood島上的一家度假酒店，失事飛機也是該酒店提供的包機。酒店在回覆記者時稱，將為遇難者家屬提供一切必要幫助。但對於墜機事故，需要等待調查委員會的正式回應。

女孩剛過完13歲生日

遇難消息發布後，有人告知齊菲，她的朋友湯郁（化名）一家「出事了」，於是她趕緊去問另一名共同好友徐菁（化名），但沒有得到回應。當齊菲看到泰國媒體公布的死者照片和訊息後，發現5名遇難的中國乘客正是湯郁、徐菁以及她們的家人。

齊菲表示，她和湯郁、徐菁都從事文化行業，工作和生活上是「鐵三角」，經常一起合作、出差。在齊菲的印象里，徐菁和湯郁都是「很愛孩子的媽媽」。徐菁是一位單親母親，每次晚上都要等孩子入睡，才安排時間談工作。而即便工作很忙，遇上出差，徐菁也幾乎每天要跟女兒「小蘋果」（小名）視像通話。

而湯郁的女兒和「小蘋果」差不多大，小名叫「銀行」，也是很懂事的孩子。2011年「銀行」出生後，湯郁夫婦在社交媒體上，記錄著女兒人生的各種「第一次」。事故發生前的一個月，「銀行」才剛過完13歲生日。

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兩家唯一一次帶孩子出遊

悲劇發生後，齊菲看到網上有人談論酒店房價和私人飛機，還有人指孩子「好歹當了12年有錢人」，讓她覺得很難受。作為朋友，在齊菲眼中，湯郁夫婦和徐菁都是普通家庭出身，完全靠自己的才智和勤奮，一點一點抓住機會、打拼事業。

他們不是富二代，也不是暴發戶。他們幾個人都是你我一樣的普通人，靠自己努力才改善了一些經濟條件。

因為齊菲去了國外，她和兩位好友最後一次見面，是在去年12月上海的一家茶館裡。齊菲表示，疫情過後，大家的生活和工作都不容易，好友們應該是趁孩子暑假，好不容易出去「奢侈」一次。據她所知，這是徐菁、湯郁兩家唯一一次一起帶著孩子出遊。

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