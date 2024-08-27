長壽秘訣︱英國102歲嫲嫲高空跳傘慶生破紀錄　曝長壽秘訣：愛挑戰刺激

▲ 英國102歲嫲嫲高空跳傘慶生破紀錄 曝長壽秘訣：愛挑戰刺激

【102歲/英國嫲嫲/百歲人瑞/跳傘/破紀錄/法拉利/賽車/長壽秘訣】永遠保持活力！近日，英國一名百歲嫲嫲，挑戰高空跳傘，藉此慶祝她的102歲生日；而這一壯舉也讓她打破英國最高齡跳傘紀錄。嫲嫲事後受訪，透露自己的2大「長壽秘訣」。

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綜合外媒報道，這位勇猛的102歲嫲嫲Manette Baillie，居住在英格蘭東部的班霍爾格林村（Benhall Green），是一名退伍軍人，年輕時是英國皇家女子海軍（Women's Royal Naval Service）成員，曾在第二次世界大戰期間前往埃及等地服役。她在英國當地時間25日進行高空跳傘的挑戰，藉此慶祝剛在21日度過的102歲生日；同時也為3個慈善機構募集資金。

Baillie將跳傘基地選在貝克爾斯小機場（Beccles Airfield），與教練等安全輔助人員一同登機，並爬升至6900英尺高空後，一躍而下，成功打破了2017年由一名101歲的男人瑞創下的「英國最高齡跳傘紀錄」，還至少籌集了1萬英鎊（約港幣10萬3千元）的慈善基金。

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實際上，這次跳傘也不是Baillie第一次挑戰極限。在2年前，她駕駛一輛法拉利，以時速210公里在英國銀石賽道（Silverstone circuit）進行賽車，以慶賀自己的100歲大壽。這項活動在當時亦募集了2000英鎊，捐贈給地區社會做用途。她事後受訪表示，高空跳傘確實「有些嚇人」：

當機門打開時，我想，我別無選擇，那就跳吧！我必須承認，我當時緊緊閉著眼睛。

Baillie又稱，自己之所以挑戰高空跳傘，是因為聽説一個朋友的父親以85歲高齡完成了這個項目；這鼓勵了她想大膽嘗試，並希望能激勵其他長者保持活力，於是立刻行動起來：

如果一個85歲的老人能做到，那我也可以！其他即將邁入80歲和90歲的老年人，也不要放棄任何事物，要繼續勇往直前！

自曝2大長壽秘訣

Baillie在跳傘前還分享，她曾經嫁給一名傘兵，但從未體驗過跳傘，因此非常想要嘗試：

你必須一直嘗試體驗新的事物。（跳傘）我真的不害怕，因為害怕不會帶來什麼好處。

Baillie說，她之所以保持健康長壽，秘訣就是「鼓勵自己接受刺激的挑戰」和「善待朋友及他人」：

要保持忙碌，對一切都感興趣；善待周圍的人，也讓他們善待你。

最後，她還補充一句：「別忘了享受派對」。

同場加映：6種長壽食物

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文指，一項刊登於 《European Heart Journal》（歐洲心臟雜誌）的研究分析了80個國家、24.5萬人每日的飲食習慣，與他們的壽命或患病風險的關係。結果發現，有6種常見的食物既可延壽，又有益於心血管健康。

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同場加映：3大長壽貼士

台灣神經內科方識欽醫生曾指出，保持飢餓感可以促進健康，尤其是要奉行一日一餐的方式，重點是早餐、午餐不吃澱粉質，減少血糖波動。他指出，不少東方人習慣早餐吃粥、麵包等澱粉類食物，故此到了早上11時就會開始覺得很餓。要解決這個情況，他建議早餐可以喝水代替，不刺激血糖會更有效減低飢餓感。

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