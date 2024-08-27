台灣女星丨59歲王月突然暴瘦　發現兩項指數超高健康亮紅燈

▲ 王月透露早前身體檢查發現有兩項指數超標。

59歲的台灣女星王月是已故劇場大師李國修的遺孀，她在6月初出席《幸福房屋事件簿》首映時，透露健康檢查發現膽固醇、三酸甘油脂指數都過高，故立即做運動。

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發現兩項指數超標

日前她在社交網甫出自己做運動的照片，見她做Gym和行山，並發文表示：「自從四月生日做大體檢（給自己的禮物，就是去做健康檢查），發現有兩項指數超標（我確定追劇太多會傷身了😅）我立即開始進入新生活運動模式，幾乎每天走山1小時，如天候不佳，則在家裡超慢跑30分鐘，每周一次重訓課，不吃澱粉，補充很好的魚油 。」

這個生活運動模式，令其體重下降不少：「三周後體重瘦了3公斤，膽固醇232降到158，三酸甘油酯從234到70，感謝血脂數回復正常了！」

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勤力做運動體重下降

王月續說：「但老人家也怕太瘦，四年來體重一直維持在49 kg上下，為了不讓血脂高，這次卻降到了46公斤😨，所以之後，開始吃了點澱粉，但還是少吃精緻澱粉。新生活運動至今四個月了，體重有回胖1公斤，上週檢查血液指數也都維持住，繼續促進健康中，和大家共勉。」

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