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明日大嶼｜當局研拉長時間表分期填海　北都新補償安排毋須「真金白銀」收地

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發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

政府積極推展北部都會區及交椅洲人工島兩大項目，發展局局長甯漢豪接受香港電台專訪時指，計劃的確較原定時間表略遲，但重申並無擱置計劃，將爭取在今屆任期內啟動交椅洲人工島填海，又指有空間考慮是否「拉長」分期填海，舉例分5年或10年填海造地1000公頃，涉及的現金流均有不同。

計劃造價方面，甯漢豪指，並無最新估算，目前亦「唔敢再亂咁估算」。她表示，數年前公眾很緊張填海所需費用，當時政府未展開詳細工程研究，破例公布粗略估算約5800億元，後來每逢估價有變動時公衆都敏感，指明年陸續展開詳細工程研究。

北部都會區方面，甯漢豪指，牛潭尾發展方案最快在10月《施政報告》公布後出台，透露牛潭尾將預留約30公頃發展「北都大學教育城」。日後北環綫落成，牛潭尾與新田科技城只相隔一站，牛潭尾的大學定位主力創科及產學研，可提高協同效應。她續指，北都大學教城亦會分佈在其他地帶，有20多公頃位於坪輋、打鼓嶺一帶；洪水橋亦有少量佔地。甯漢豪又表示，牛潭尾將發展住宅，為配合大學發展，釐定私樓比例時，可以「放膽啲」，料項目最快數年後動工。

政府目前錄千億財赤，北都發展涉及不少收地及工程開支，甯漢豪表示，可探討新的收地補償安排，讓政府毋須「真金白銀」收地。她以「三寶樹濕地保育公園」項目為例，由於保育公園並非發展項目，當局正研究能否容許公園範圍內私人土地地主，交還土地予政府作保育用途時，將有關土地價值「當錢用」，抵銷在新界其他地方換地項目的補價，又透露個別發展商接觸歡迎有關建議。

對於新田科技城環評報告遭司法覆核，甯漢豪說不會因此暫停發展，會繼續將法定圖則提交行政會議審批，年底前向立法會申請撥款，展開首階段發展工程，同時諮詢法律意見，確保過程穩妥。她表示，去建設大型項目亦非「無痛」「無痛」，舉例指港珠澳大橋環評時曾面對司法覆核，最終政府勝訴，但工程費用因項目推遲增逾百億元。

 

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