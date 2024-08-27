澳門親子遊｜澳門新濠影滙自助餐1折優惠 $39歎生蠔/龍蝦/鮑魚/貓山王榴槤甜品
撰文： 王明芳
發布時間： 55 分鐘前
最後更新： 48 分鐘前
【澳門新濠影滙/自助餐/Buffet/酒店/自助餐優惠/澳門親子遊/美食/優惠】暑假即將結束，小朋友都要準備上學，暫時去不了長途旅行？其實可以趁周末，近近地快閃澳門玩返轉。澳門新濠影滙星滙餐廳推出自助餐餐1折優惠，，全新「風味大馬」海鮮烤肉自助餐，連貓山王、蘇丹王榴槤甜品，任食生蠔、波士頓龍蝦、鮑魚等，每位只需$35起，今日（27日）下午3時於KKday開搶。另設自助晚餐送水上樂園雙園區兌換券，即睇優惠詳情！
澳門親子遊︱澳門新濠影滙水上樂園買一送一 人均$260玩盡室內戶外水上園區
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澳門新濠影滙｜自助餐1折優惠$35起
澳門新濠影滙星滙餐廳推出全新「風味大馬」海鮮烤肉自助餐，供應時令生蠔、即蒸波士頓龍蝦、河魚、大連鮮鮑魚、大馬炭火烤全羊，更有多款馬來西亞主題美食，包括沙嗲串燒、特色燒烤、炭燒焦糖叉燒、怡保芽菜雞、喇沙、肉骨茶、仁當牛肉、椰漿飯、現場製作馬來西亞拉茶。榴槤迷不可錯過馬來西亞貓山王D197、蘇丹王D24榴槤甜品，必吃貓山王榴槤雪糕、蘇丹王榴槤煎餅。
澳門新濠影滙｜酒店自助餐優惠詳情
預訂日期：8月27日15:00至9月2日23:59
用餐日期：9月4日至9月30日
地址：新濠影滙酒店明星滙二樓
【1折優惠】「風味大馬」海鮮烤肉自助午餐
用餐時間：12:00 – 15:00
優惠價：$78/2位，平均$39/位（原價$788/2位）
【買一送一】「風味大馬」海鮮烤肉自助午餐
用餐時間：12:00 – 15:00
優惠價：$394/2位，平均$197/位（原價$788/2位）
【買二送一】「風味大馬」海鮮烤肉自助午餐
用餐時間：12:00 – 15:00
優惠價：$789/3位，平均$263/位（原價$1,182/3位）
【買一送一】「風味大馬」海鮮烤肉自助晚餐
用餐時間：18:00 – 22:00
優惠價：$692/2位，平均$346/位（原價$1,382/2位）
【買二送一】「風味大馬」海鮮烤肉自助晚餐
用餐時間：18:00 – 22:00
優惠價：$1,383/3位，平均$461/位（原價$2,073/3位）
【送水上樂園兌換券】「風味大馬」海鮮烤肉自助晚餐
用餐時間：18:00 – 22:00
優惠價：$691/位 （原價$1,211/位）
送水上樂園雙園區兌換券（價值$650/位）
（以上價錢已包括加一服務費）
預定網站：【按此連結】
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