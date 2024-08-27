宅男女神｜陳自瑤保養得宜身材零走樣　「靚媽天花板」生日派福利【多圖】

▲ 陳自瑤（Yoyo）keep得相當之好，不愧是「靚媽天花板」！

陳自瑤（Yoyo）在今日（8月27日）踏入43歲，祝Yoyo生日快樂！Yoyo在社交網上發布身穿性感晚裝的靚相，表示祝最愛的自己生日快樂！

身為一女之母的Yoyo，一直保養得宜，凍齡有術，完全不似43歲！

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陳自瑤：祝最愛的自己生日快樂

Yoyo自信地晒出事業線、白滑美腿，並寫下生日感言：

去找到你的位置

然後好好在你的位置發光

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祝最愛的自己生日快樂！

而Yoyo的好姊妹黃翠如就孖住老公蕭正楠、袁偉豪夫婦等為Yoyo慶生，翠如發文：「願你總是被愛包圍❤️生日快樂Yo❤️🌈」。

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陳自瑤保養得宜狀態好

Yoyo在20年前（即2004年），於青春劇《赤沙印記@四葉草.2》中演葉茵而為觀眾所認識。

而早在她19歲時，就曾任動漫女郎，當時的她以簡單妝容登場，配上一頭長直髮，充滿少女感！

Yoyo曾指自己的骨架小，故多長一點肉也很易顯得肥胖，睡眠不足時更會出現水腫問題。受先天條件影響下，她就努力補救，靠飲食控制及勤做運動塑身。

陳自瑤更曾分享3個護膚瘦身好方法：

1. 飲食清淡：不喜好吃零食、甜品，也不飲汽水。不過每天都吃一碗飯，因為這樣才夠力氣。

2. 帶氧運動：靠運動增強肌肉及修身形線條，無論多忙每星期都抽兩、三日做運動，當中包括跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，主要為帶氧運動。如未能出外做運動，也會在家中練瑜伽，以修線條及保持身段柔軟。

3. 護膚保濕：每天都敷面膜，以cream mask為主，面上的細紋及膚色問題便可一一改善。

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