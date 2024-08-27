洗校服｜開學在即校服發黃　即學3個簡易步驟急救白恤衫

▲ 開學在即校服發黃，即學3個簡易步驟急救白恤衫。

經歷完漫長的暑假後，中小幼學生即將迎來開學日。靚媽們是否發現放入衣櫃的校服白恤衫變黃，是買新校服還是急救好？有家務專家分享急救白恤衫方法，只要預備「清潔3寶」，3個簡易步驟即可解決問題。

白恤衫很難處理，尤其是夏天，衣領吸滿汗和油脂，很容易變黃。僱員再培訓局（ERB）曾經於Facebook專頁分享影片，教授洗熨恤衫的心得，更由「家務助理基礎證書」課程導師親身示範熨恤衫方法。

洗校服｜預備清潔3寶去黃

只要準備洗恤衫三寶——檸檬、醋和梳打粉，便能解決恤衫發黃問題。簡易步驟如下︰

1. 倒入檸檬、醋和梳打粉，加上清水。



2. 放入白恤衫浸泡一晚。

3. 跟往常一樣，重新清洗一次便行。

洗校服｜5步驟燙出靚恤衫

影片亦提及燙恤衫方法，更邀請ERB「家務助理基礎證書」課程導師計福明（計Sir）示範，他指由衫領開始熨。

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1. 先熨後領，再熨前領。

2. 熨好衫領後，用熨斗尖端對齊領口的中央位置，然後將衫領向內摺，便能熨好領翼。

3. 膊頭位置鋪開熨好。

4. 袖口先熨入面再熨出面，不要直接壓落袖口位。熨衫袖時，底骨應要留在後幅，即有鈕扣的一面。

5. 熨前襟時先熨鈕門，避開衫鈕，再順著同一方向將前後幅熨好。

靚媽們注意，熨恤衫還有小貼士，包括留意袖摺方向、順著衫骨熨。跟著以上步驟及貼士，便能熨出一件靚恤衫。

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